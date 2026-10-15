Fusilamiento de Nidal Malik Hasan: Donald Trump cancela transmisión en vivo de su ejecución tras críticas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó la transmisión en vivo de la ejecución por pelotón de fusilamiento del exmilitar Nidal Malik Hasan, responsable del tiroteo masivo registrado en la base de Fort Hood en 2009.

La decisión de frenar la difusión mediática directa revierte el plan planteado de forma inicial por el Departamento de Defensa para emitir públicamente el cumplimiento de la sentencia capital.

"Creo que transmitir la ejecución en directo para que todos la vieran podría haber sido un fuerte elemento disuasorio para que el mundo presenciara cómo Estados Unidos trata a terroristas y escoria como Hasan, pero muchas personas muy buenas y bienintencionadas preferirían no verlo morir, ni por transmisión en directo ni por ningún otro medio visual", escribió Trump.

¿Quién es y qué hizo Nidal Hasan?

Hasan, antiguo psiquiatra del Ejército estadounidense con rango de mayor, recibió la condena a muerte en 2013 tras ser hallado culpable del asesinato de 13 personas y de infligir heridas a otras 32 en la instalación militar.

Aunque la Casa Blanca autorizó llevar a cabo el procedimiento penal mediante pelotón de fusilamiento, la propuesta de transmitir las imágenes en tiempo real generó cuestionamientos legales y éticos de forma inmediata.

Críticas políticas y vacíos normativos

La intención inicial de emitir el procedimiento provocó el rechazo de legisladores tanto del Partido Demócrata como del Republicano, quienes calificaron la medida como un espectáculo innecesario e impropio del sistema de justicia militar.

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Asimismo, defensores de derechos humanos y expertos en legislación militar advirtieron sobre las contradicciones de la propuesta frente a los reglamentos del Ejército, los cuales prohíben estrictamente la presencia de menores de edad en este tipo de diligencias.

Ante la controversia generalizada y los riesgos de impugnaciones legales alrededor de la difusión, el mandatario estadounidense optó por cancelar la señal pública, manteniendo únicamente la ejecución bajo el formato estipulado por los protocolos de la justicia militar.

Se mantiene firme la ejecución por fusilamiento para Nidal Hasan

Pese a la cancelación de la emisión abierta al público, el proceso para la aplicación de la pena capital se mantiene firme. Corresponderá a la secretaría del Ejército de Estados Unidos fijar la fecha definitiva y el espacio dentro de las instalaciones militares donde se consumará la sentencia.

De concretarse la condena por fusilamiento, el procedimiento se convertirá en la primera ejecución llevada a cabo por las Fuerzas Armadas estadounidenses desde 1961, concluyendo un proceso penal prolongado por más de una década desde los hechos violentos en Texas.

