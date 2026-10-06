Histórico: Trump aprueba pena de muerte por fusilamiento a psiquiatra; es la primera desde la Segunda Guerra Mundial

El presidente Donald Trump aprobó la ejecución por pelotón de fusilamiento de Nidal Hasan, un expsiquiatra del Ejército de Estados Unidos que, en noviembre de 2009, asesinó a 13 personas y dejó a decenas de heridos durante un tiroteo masivo en la base militar de Fort Hood, Texas. Este tipo de ejecución no ocurría desde la Segunda Guerra Mundial y te explicamos por qué ahora sí aplica bajo las leyes de EU.

¿Quién es el psiquiatra, autor que asesinó a 13 personas?

Hasan, un ciudadano estadounidense de ascendencia palestina que en julio de 2013 fue declarado culpable por un tribunal militar de 13 cargos de homicidio premeditado y 32 de intento de asesinato, confesó durante el proceso haber perpetrado el atentado.

Según los testimonios del juicio, el atacante abrió fuego contra soldados desarmados que se encontraban en un centro de procesamiento realizando exámenes médicos previos a su despliegue.

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Durante la agresión, que interrumpió con disparos hasta ser detenido y herido por agentes policiales, el atacante utilizó armas equipadas con miras de alta precisión y cargadores abastecidos con más de un centenar de cartuchos.

¿Por qué se le aplica la pena de muerte por fusilamiento?

La medida fue anunciada por el Pentágono después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, recomendara la pena capital bajo este método. De llevarse a cabo, se convertiría en la primera ejecución de un soldado por parte de las fuerzas armadas estadounidenses desde el final de la Segunda Guerra Mundial y la primera sentencia de muerte aplicada a un militar en más de seis décadas.

Las ejecuciones de miembros en servicio activo dentro de las normativas militares de Estados Unidos han sido históricamente extremadamente infrecuentes.

No se aplicaba esta pena de muerte desde la Segunda Guerra Mundial

El último registro de un fusilamiento en el Ejército data del 31 de enero de 1945, cuando el soldado raso Eddie Slovik fue ejecutado por deserción en plena Segunda Guerra Mundial. Asimismo, la última ejecución general ordenada por las fuerzas armadas ocurrió en 1961 en Fort Leavenworth, Kansas.

A pesar de la aprobación presidencial y del anuncio realizado por el Pentágono sobre la fijación de plazos por parte de las autoridades de defensa, la defensa legal del recluso aún cuenta con mecanismos jurídicos disponibles como el interponer recursos de hábeas corpus para impugnar la legalidad de su encarcelamiento, lo que podría derivar en suspensiones temporales mientras el sistema judicial revisa las apelaciones pendientes.

Con información de CNN

