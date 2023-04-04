¿Cuáles son los 34 cargos que se le imputan a Donald Trump y qué sigue en el proceso?

Este 4 de abril se le imputaron 34 cargos criminales al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, relacionados con el pago a la actriz porno Stormy Daniels. Te explicamos cuáles son las acusaciones en su contra y qué sigue en el proceso.

Tras una breve audiencia en la corte de Manhattan, el empresario se declaró no culpable de todos los cargos, posteriormente salió de la sala rumbo al aeropuerto con destino a su casa en Mar-a-Lago, Florida.

We just announced a 34-count felony indictment of former President Donald J. Trump. Learn more: https://t.co/PTTh2zlsvv pic.twitter.com/IUE6JjdrS2 — Alvin Bragg (@ManhattanDA) April 4, 2023

¿Cuáles son los 34 cargos contra Donald Trump?

Alvin Bragg, el fiscal de Manhattan, anunció que el magnate, de 76 años de edad, está acusado de falsificar registros comerciales de Nueva York para ocultar información perjudicial y actividades ilegales a los votantes estadounidenses antes y después de las elecciones de 2016.

También se le acusó de dar dinero en secreto a dos mujeres previo a las elecciones presidenciales, con la intención de silenciar las acusaciones de la actriz porno Stormy Daniels y la modelo de Playboy Karen McDougal, con quienes mantuvo relaciones extramaritales.

Ello con la intención de que sus relatos no afectaran su postulación a la presidencia de Estados Unidos en 2016.

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En otra acusación, los fiscales dijeron que una editorial afín al empresario pagó 30 mil dólares a un exportero de la Torre Trump quien aseguraba que conocía una historia sobre un hijo del magnate fuera de su matrimonio con Melania.

El delito de Trump fue intentar ocultar los pagos falsificando los registros comerciales. Se emitieron 11 cheques con fines falsos. Nueve de esos cheques fueron firmados por TRUMP. Cada cheque fue procesado por la Organización Trump y disfrazado ilegalmente como un pago por servicios legales prestados de conformidad con un acuerdo de retención inexistente.

¿Qué sigue en el proceso legal de Donald Trump?

Una vez que el expresidente estadounidense conoció los cargos en su contra, su defensa intentará evitar que se vaya a juicio, tratando de desestimar cada uno de los cargos.

¿Cuándo empezará el juicio contra el expresidente Donald Trump?

Aún no existe una fecha para el juicio contra Donald Trump, incluso podría no llegar a suceder; no obstante, en caso de que ocurra, podría tardar más de un año en empezar.

La fiscalía de Manhattan solicitaron que el juicio empiece en enero de 2024, en respuesta, la defensa legal del empresario pidió que se extendiera hasta la primavera.

Ante este panorama, hay probabilidades de que el juicio contra Donald Trump se pueda realizar mientras él está en campaña para regresar a la Casa Blanca en 2024.

En caso de que el republicano ganara las elecciones de Estados Unidos en 2024, ocurriría otro acto histórico en el país, ya que nunca se ha visto que un presidente esté bajo investigación o en juicio por cargos criminales.

