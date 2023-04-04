Donald Trump se declara inocente de 34 cargos en su contra por el caso Stormy Daniels

Esta martes 4 de abril, el expresidente de Estados Unidos Donald Trump se entregó ante la corte en Manhattan, donde un juez le leyó los 34 cargos criminales que enfrentará, de los cuales Trump cuales se declaró inocente.

Al exmandatario estadounidense se le acusa de pagar 130 mil dólares a la actriz porno Stormy Daniels por su silencio, para que no revelara detalles sobre una relación extramarital que sostuvo con ella, dinero que presuntamente pagó con presupuesto de su campaña presidencial en 2016.

Desde que se dieron a conocer dichas acusaciones, el multimillonario negó su culpabilidad, y este 4 de abril reiteró su inocencia frente a la corte de Manhattan en Nueva York.

Se trató de un acto histórico, ya que es la primera vez que un presidente o expresidente de Estados Unidos se enfrentó a cargos criminales en toda la historia del país.

#EU | El expresidente de EU, Donald #Trump, entró así a la corte. Envió un mensaje a través de sus redes, criticando el proceso y asegurando que no es un juicio justo.



Por primera vez se dieron a conocer los #cargos que enfrenta.



El reporte de @CELIAMENDOZA25 para @HMeridiano. pic.twitter.com/UclMAQXW91 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 4, 2023

Donald Trump se retira de la corte de Manhattan, Nueva York

Donald Trump salió de la corte poco antes de la 1:30 de la tarde (tiempo de México) en la misma caravana con la que llegó. El magnate salió con rumbo al aeropuerto para regresar a su casa en Mar-a-Lago, Florida, tras declararse inocente de todos los cargos en su contra.

Donald Trump se declara inocente de 34 cargos en su contra

El magnate se declaró inocente de los 34 cargos criminales graves de los que se les acusa en la corte de Manhattan, relacionados con el pago a la actriz Stormy Daniels.

🚨#ÚLTIMAHORA 🚨| Donald Trump se declara inocente de 34 cargos derivados del supuesto soborno a la actriz porno Stormy Daniels. pic.twitter.com/wJYsY5XG9B — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 4, 2023

Revelan primera foto de Donald Trump en la imputación de cargos en su contra

Se dieron a conocer las primeras fotos de Donald Trump en la sala donde el fiscal le leyó los cargos en su contra, acompañado de su equipo legal.

Cabe mencionar que se prohibió la entrada de los medios de comunicación a la sala, y solo se permitió que cinco fotógrafos estuvieran presentes durante la lectura de cargos contra el exmandatario estadounidense.

|Reuters

Trump ingresa a la sala donde le leerán los cargos por el caso de Stormy Daniels

El repúblicano ingresó a la sala donde el juez le leyó los cargos criminales en su contra por el caso Stormy Daniels. Ahí él podía declararse culpable o no culpable de haber pagado una fuerte suma por el silencio de la actriz porno.

Se esperaba, que Trump fuera acusado de más de 30 cargos criminales, algunos graves. La comparecencia ante el tribunal fue breve.

El único video de Trump entrando a la corte. pic.twitter.com/7R69hZNupg — Armando Guzman (@Armandoreporta) April 4, 2023

Toman las huellas dactilares del republicano en la Corte de Manhattan

Normalmente, a las personas que enfrentan una comparecencia se les toman las huellas dactilares y se les hace una fotografía de ficha policial, por lo que el expresidente también debió pasar por dicho proceso legal.

El mensaje de Donald Trump antes de entregarse

Previo a entregarse, Donald Trump compartió un mensaje en su red Truth Social, donde indicó que no podía creer que lo fueran a arrestar.

"Me dirijo al Bajo Manhattan, al Palacio de Justicia. Parece tan SURREAL - WOW, me van a ARRESTAR. No puedo creer que esto esté pasando en América. MAGA!".

Video en vivo de la comparecencia de Donald Trump en Nueva York

Al entrar a la corte, quedó oficialmente bajo custodia ante las autoridades de Nueva York, por el caso de la actriz Stormy Daniels.

LIVE: Former US President Donald Trump expected to arrive in NY court for arraignment https://t.co/Ecv3xpR0L2 — Reuters (@Reuters) April 4, 2023

Donald Trump llega a la Corte de NY y se entrega a las autoridades

El expresidente estadounidense, de 76 años de edad, llegó acompañado de sus abogados en una caravana, tras dejar la Torre Trump en Nueva York, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad y decenas de personas que lo esperaban afuera de la corte, no obstante, entró por otra puerta.

El expresidente sale de la Torre Trump hacia la corte de Manhattan

Alrededor de las 11:00 de la mañana, el magnate salió de la Torre Trump con rumbo a la corte en Manhattan, donde se leerán los cargos en su contra, en una histórica acusación contra un expresidente en Estados Unidos, ya que es el primero que enfrenta cargos criminales.

|Reuters

Simpatizantes de Trump protestan frente a la oficina del fiscal de Nueva York

Horas antes de la llegada de Donald Trump a la corte donde enfrentó cargos, decenas de simpatizantes del exmandatario estadounidense se congregaron frente a la oficina del fiscal de Nueva York Alvin Bragg.

|Reuters

Asimismo varios opositores del empresario se reunieron fuera de la corte para exigir justicia y que pague por los actos de presunta corrupción por los que se le acusa.

¿Cuándo empezará el juicio contra el expresidente Donald Trump?

Por el momento no existe una fecha para el juicio contra Donald Trump, el cual podría tardarse hasta más de un año; incluso podría no llegar a suceder, si sus abogados desestiman las acusaciones en su contra.

La fiscalía de Manhattan solicitaron que el juicio empiece en enero de 2024, en respuesta, la defensa legal del empresario pidió que se extendiera hasta la primavera.

Hay probabilidades de que el juicio contra Donald Trump se pueda realizar mientras él está en campaña para regresar a la Casa Blanca en 2024.

En caso de que el republicano ganara las elecciones de Estados Unidos en 2024, ocurriría otro acto histórico en el país, ya que nunca se ha visto que un presidente esté bajo investigación o en juicio por cargos criminales.

