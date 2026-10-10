Trump explota por no ganar el Nobel de la Paz; exige el premio por detener 8 guerras y capturar a Maduro

Donald Trump volvió a manifestar su inconformidad por no recibir el Premio Nobel de la Paz, luego de que el galardón de 2026 fuera otorgado a la activista sudafricana Navi Pillay.

El presidente de Estados Unidos también criticó a las personas responsables de conceder el reconocimiento, al considerar que su país merecía obtenerlo.

¿Qué dijo Donald Trump del Premio Nobel de la Paz?

Durante un mitin celebrado el viernes por la noche en Nueva York, Donald Trump reclamó que Estados Unidos no fuera distinguido con el premio y centró parte de su discurso en Navi Pillay.

“No sé nada sobre esta mujer, y nadie más tampoco. De hecho, que yo sepa, nadie había oído hablar de ella, salvo por el hecho de que, muy obviamente, odia a Israel”, dijo Donald Trump.

Trump still does not get it. Starting a war ends the peace claim. This year he seized a sitting president in Venezuela and attacked Iran. Now he says the Nobel went to a "mystery person." It went to Navi Pillay, the former ICC judge who chaired the UN Gaza inquiry. pic.twitter.com/DsBoUs9Wje — NowSinister (@NowSinister) October 10, 2026

El presidente de Estados Unidos también dirigió sus críticas hacia Noruega y calificó la decisión como “una mancha imborrable”.

“Esto es una mancha imborrable para Noruega, una que jamás se olvidará. El Premio Nobel de la Paz ha sido desacreditado para siempre por un puñado de ideólogos radicales que son antidemocráticos y enemigos de la civilización”.

Donald Trump asegura que detuvo 8 guerras

En una publicación en su plataforma Truth Social, Donald Trump volvió a cuestionar a Navi Pillay y aseguró que terminó con ocho guerras, salvando la vida de millones de personas de los países involucrados en el conflicto.

"Resolví 8 guerras, estoy cerca de terminar o resolver 2 más, recuperé a todos los rehenes israelíes, incluidos los últimos 28, vivos y muertos, logré la liberación y el regreso a casa de cientos de rehenes de países de todo el mundo, gané una guerra en Venezuela y capturé al violento dictador que gobernaba ese país con tanta crueldad, e impedí que el principal patrocinador estatal del terrorismo, la República Islámica de Irán, obtuviera un arma nuclear. ¡Y mucho más! Sin embargo, con todo eso, ni yo ni los Estados Unidos de América recibimos el Premio Nobel de la Paz. ¡Increíble!", declaró el mandatario de Estados Unidos.

