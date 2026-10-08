“Nadie lo merece más": Trump exige que le entreguen el Nobel de la Paz por detener 8 guerras

A pocos días de que se conozca al ganador del Premio Nobel de la Paz 2026, Donald Trump volvió a pedir públicamente que le entreguen el reconocimiento.

El presidente de Estados Unidos ha sostenido durante meses que sus acciones en materia internacional, principalmente en la resolución de conflictos armados, deberían ser tomadas en cuenta para recibir el galardón.

Donald Trump pide que le entreguen el Premio Nobel de la Paz 2026

Donald Trump aseguró que merece ganar el Premio Nobel de la Paz 2026 por salvar millones de vidas al detener 8 guerras.

“Ya va siendo hora, No sé cuál va a ser su decisión, tienen fama de no concedérselo a gente como yo”, dijo ante medios de comunicación en la Casa Blanca.

"Pero fue un gran honor recibirlo indirectamente la última vez de manos de la galardonada, quien dijo que nadie en la historia lo merece más que el presidente Trump", agregó el mandatario de Estados Unidos.

Trump: "There's never been anybody in the history of the Nobel Prize that deserves it more. I settled eight wars. I stopped the total obliteration of the world." https://t.co/QuDSg52Wac — Aaron Rupar (@atrupar) October 7, 2026

¿Cuándo se entrega el Premio Nobel de la Paz 2026?

La expectativa aumenta debido a que el anuncio del ganador está programado para el viernes 9 de octubre, edición para la que el comité recibió 287 candidaturas, de las cuales 208 corresponden a individuos y 79 a organizaciones.

Los nombres de quienes fueron propuestos no son revelados oficialmente, pues el Comité Noruego del Nobel mantiene esta información bajo reserva durante 50 años, por lo que las versiones sobre las candidaturas dependen de las declaraciones realizadas por quienes aseguran haber presentado una nominación.

Entre los dirigentes que han dicho públicamente que propusieron a Donald Trump se encuentran los líderes de Camboya, Israel y Pakistán, de acuerdo a información revelada por Reuters.