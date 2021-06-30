Donald Trump visita frontera con México y lanza crítica a Joe Biden

Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos, visitó la frontera con México en la zona de Weslaco, Texas, junto al gobernador de la entidad, Greg Abbott.

El ex mandatario republicano y el gobernador sostuvieron una reunión con integrantes de la Patrulla Fronteriza, la Policía de Texas y oficiles de la Guardia Nacional de Estados Unidos, a quienes les agradeció su trabajo para tratar de contener a los migrantes y "proteger a sus comunidades".

Posteriormente, Donald Trump y Greg Abbott visitaron las inmediaciones de la frontera donde quedó inconcluso el muro que construía la administración del ex presidente.

En este lugar, ofrecieron una conferencia de prensa conjunta en la que aprovecharon para criticar las políticas migratorias del presidente actual, el demócrata Joe Biden.

Durante su discurso, el ex presidente mencionó que es sumamente importante continuar con la construcción del muro fronterizo con México, además, resaltó los logros de su administración en cuestiones migratorias, contrarias a las de Joe Biden.

Cuando miras a los números, vez los mejores números de toda la historia”, afirmó Donald Trump.

El republicano señaló que este logro fue posible gracias al trabajo conjunto de su gobierno con el de Texas, encabezado por Greg Abbott.

"El muro está hecho de acero reforzado con concreto sumamente poderoso, por eso es tan difícil de dañar, de escalar y aún tenemos que pintarlo y terminarlo", afirmó el político.

Donald Trump añadió que el plan de su administración era pintar el muro de negro, para que de esta forma absorbiera el calor y los migrantes no pudieran escalarlo.

Construimos la frontera más segura de la historia, y en un breve periodo de tiempo, la destrozaron”, afirmó sobre la administración Joe Biden.

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Donald Trump reconoció trabajo con México

Donald Trump dijo que comprendía la preocupación de los habitantes de Texas, quienes le pidieron que se vuelvan a implementar las políticas migratorias implementadas en su gobierno, pero reconoció que no era una tarea sencilla y añadió que para alcanzar tales logros fue de vital importancia el trabajo conjunto que se realizó con México, a fin de mantener a los migrantes en el lado sur de la frontera.

"Hicimos grandes tratos con el presidente de México. Creamos el programa 'Quédate en México' y funcionó para atraparlos (a los migrantes)", afirmó.

El mandatario afirmó que tras la eliminación de sus políticas migratorias, Joe Biden se está convirtiendo "en el principal destructor de Estados Unidos."

Por último, Donald Trump aprovechó para decirle a sus seguidores que aún analiza postularse a la Casa Blanca por tercera vez en 2024.

Por su parte, Greg Abbott envió un mensaje al presidente Biden sobre lo "necesario que es el muro fronterizo" para su entidad, por lo que le pidió que considere continuar con la construcción.

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