Corte de Pensilvania anula condena por delitos sexuales de Bill Cosby

El ex comediante Bill Cosby dejará la prisión en la próximas horas, luego de que la Suprema Corte de Pensilvania anuló la condena impuesta al ex presentador por drogar y cometer delitos sexuales contra Andrea Constand en 2004.

La resolución llega después de que la Corte de Pensilvania encontró el acuerdo que Cosby tuvo con un fiscal que previamente había llevado el caso, Bruce Castor, quien le advirtió al ex comediante de los cargos que se presentarían en su contra, por lo que llegaron a un acuerdo civil que fue aceptado por el también presentador y su equipo legal.

Bill Cosby lleva dos años en prisión y había dicho que tenía intención de cumplir por completo la condena de diez años que le impuso un juez en 2018 por haber agredido sexualmente a una mujer.

Apenas en mayo pasado, el equipo legal del ex comediante presentó un recurso legal con el que pretendían cambiar la sentencia del famoso a libertad condicional, alegando problemas de salud ocasionados por su edad. A finales del año pasado, también habían realizado una solicitud similar por la pandemia de Covid-19.

¿Por qué se solicitó anular la sentencia de Bill Cosby?

De acuerdo con el portal TMZ, el juez responsable del caso realizó una nueva audiencia en la que se presentaron como evidencias los acuerdos previos con el fiscal que previamente había llevado el caso, Bruce Castor.

Este consistía en que si Bill Cosby aceptaba el acuerdo civil, no tendría que enfrentar cargos criminales nunca. En aquel entonces, el actor aceptó que había drogado mujeres y años después, esa evidencia fue usada por los nuevos fiscales, quienes rompieron el acuerdo.

Otra causa es que la Corte de Pensilvania no pudo contactar a las cinco mujeres que anteriormente habían narrado sus experiencias con Bill Cosby, que coincidían con lo descrito por Constand. Al final, no se encontraron pruebas suficientes para determinar que este era el modus operandi del ex presentador.

Tras descubrir que el acuerdo previo había sido roto y no habían pruebas suficientes para mantener la sentencia, el juez dictaminó la liberación inmediata del ex comediante.

Bill Cosby no sólo quedará en libertad, sino que tampoco podrá volver a ser juzgado. Se sabe que en las próximas horas será liberado de la prisión estatal en la que estaba recluido.

