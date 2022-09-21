Donald Trump, sus hijos y empresas enfrentan demanda por fraude

Este miércoles, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó una demanda por fraude contra el expresidente Donald Trump, tres de sus hijos y la empresa Trump, acusándolos de defraudar durante 10 años para enriquecerse.

La fiscal de Nueva York demandó a los hijos mayores del exmandatario estadunidense: Donald Trump Jr., Eric Trump e Ivanka Trump; así como Jeffrey Mcconney, ejecutivo de la Organización Trump y Allen Weisselberg, exdirector de la empresa.

¿Por qué demandan a Donald Trump y a sus hijos?

Desde hace tres años, la fiscal Letitita James comenzó una investigación civil sobre las prácticas comerciales de Donald Trump y sus empresas. La investigación se centró en si su organización tergiversó los valores de sus propiedades inmobiliarias para obtener préstamos y beneficios fiscales.

Today, I filed a lawsuit against Donald Trump for engaging in years of financial fraud to enrich himself, his family, and the Trump Organization.



There aren't two sets of laws for people in this nation: former presidents must be held to the same standards as everyday Americans. — NY AG James (@NewYorkStateAG) September 21, 2022

"Estos actos de fraude y tergiversación fueron de naturaleza similar, los cometió la alta gerencia de la Organización Trump como parte de un esfuerzo común para cada declaración anual y fueron aprobados en los niveles más altos de la Organización Trump, incluido el señor Trump", se lee en la demanda.

La fiscal de Nueva York indicó que Donald Trump y sus hijos pudieron vilolar las leyes estatales en beneficio de las empresas familiares, defraudando al gobierno.

“James busca que haya una compensación de 250 millones de dólares en fondos supuestamente mal habidos, además de prohibir permanentemente que Trump y sus hijos mencionados en la demanda se desempeñen como directores de una empresa registrada en el estado de Nueva York” informó la agencia CNN.

Sin embargo, Donald Trump negó haber actuado mal y describió la investigación de James como una caza de brujas con motivaciones políticas porque ella es demócrata. La Organización Trump calificó las acusaciones de James de "infundadas".

La demanda por frude contra Donald Trump llegó en un momento en que el exmandatario enfrenta una gran presión legal, pues también se encuentra bajo investigación por sacar documentos confidenciales del país sin autorización y las acusaciones en su contra por el asalto al Capitolio en 2021.

