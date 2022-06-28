Trump sabía sobre violencia y gente armada en asalto al Capitolio

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, intentó incorporarse a la marcha rumbo al Capitolio durante la jornada de asalto que terminó con nueve muertes. El magnate sabía que habría violencia y gente armada durante la violencia del 6 de enero de 2021.

La comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que investiga el ataque al Capitolio presentó a su más reciente testigo, se trata de Cassidy Hutchinson, quien en ese entonces trabajaba como ayudante de Mark Meadows, jefe de Gabinete de La Casa Blanca.

Hutchinson compareció durante la sexta sesión de las audiencias en la Cámara de Representantes de EU con las que trata demostrar la responsabilidad de Donald Trump en el asalto al Capitolio ocurrido el seis de enero del 2021.

Cassidy Hutchinson dijo que cuando los servicios secretos alertaron a Trump sobre que había personas armadas entre los simpatizantes que acudieron a la llamada de su mitin en Washington, el entonces presidente de Estados Unidos respondió: "Me importa una mierda que vayan armados, no están aquí para hacerme daño a mí".

Nearly 60% of Americans believe Trump should be charged for his role in the January 6th Capitol attack.



It's time for Attorney General Merrick Garland to act. pic.twitter.com/CvvwLmm2A6 — Robert Reich (@RBReich) June 20, 2022

"Dejen que mi gente marche sobre el Capitolio": Trump

Después pidió que quitaran "los putos arcos" de detección de metales para acceder al recinto delimitado para que la gente pudiera escuchar su discurso. "Dejen que mi gente marche sobre el Capitolio desde aquí", señaló Hutchinson quien fue convocada de urgencia pese a que se había decretado un aplazamiento hasta mediados del mes de julio.

En más revelaciones del testimonio de la exfuncionaria de la Casa Blanca, se habló acerca de los intentos de Donald Trump de ir al Capitolio para acompañar a sus seguidores, pese a que todos a sus alrededor le aconsejaban lo contrario. En su testimonio, Hutchinson dijo que Trump señaló: "Soy el presidente de Estados Unidos, ¡llévenme allí!".

Bennie Thompson, demócrata de Misisipi y presidente de la comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que investiga el ataque al Capitolio, presentó a la testigo aportando pruebas de que en esos meses, ella siempre estuvo en el círculo más cercano a Trump.

Cassidy Hutchinson, exfuncionaria de la Casa Blanca, reveló hoy que el entonces presidente Donald #Trump quería ir al Capitolio mientras era asaltado por un grupo de seguidores suyos.



Dijo que el Servicio Secreto impidió que Trump manejara el vehículo.pic.twitter.com/mbfxSH8AU3 — Ricardo Rojas León (@R_Rojas_Leon) June 28, 2022

El asalto al Capitolio de Estados Unidos

El asalto al Capitolio de los Estados Unidos fue un acontecimiento que se produjo el 6 de enero de 2021 cuando partidarios del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, irrumpieron en la sede del Congreso violando la seguridad y ocupando partes del recinto durante varias horas. El asalto al Capitolio ocurrió después de numerosos intentos anteriores de Trump acerca de anular los resultados de las elecciones tras un supuesto fraude electoral.

En aquella fecha murieron cuatro personas durante el asalto, mientras que cinco personas más fallecieron en los días siguientes. Uno de los principales argumentos de los defensores de Trump es que no se podía saber que aquella invitación se transformaría en el acto de violencia extrema.