Marco Rubio anuncia nuevas sanciones a Cuba: prohíbe negocios con empresas militares y familiares de Castro

El gobierno de los Estados Unidos intensificó su campaña de presión económica contra el régimen cubano al anunciar un nuevo paquete de sanciones que tendría repercusiones inmediatas en las finanzas y logística de la isla. La medida afecta a cinco importantes compañías administradas por el conglomerado militar Gaesa, así como a Annalie Lilliam Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín y nuera del expresidente Raúl Castro.

El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció a través de un comunicado oficial que estas acciones buscan cortar las vías de financiamiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, las cuales controlan —a través de Gaesa— un estimado del 40% del Producto Interno Bruto (PIB) del país caribeño.

The situation in Cuba is devolving as the island’s corrupt, brutal and anti-American Communist regime continues to prioritize its own total control over the freedom, opportunity and basic wellbeing of the Cuban people.



The Cuban military-controlled conglomerate GAESA has… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 23, 2026

Bloqueo a la banca, la logística y la minería cubana

Las nuevas entidades incorporadas a la lista negra del Departamento de Estado abarcan sectores estratégicos que el gobierno estadounidense acusa de ser utilizados para mover capitales y desviar recursos públicos hacia el aparato de seguridad del Estado. Las empresas sancionadas son:

Banco Financiero Internacional (BFI) y Financiera Rafin: Instituciones bancarias encargadas de las transacciones internacionales y el movimiento de divisas en representación del régimen.

Instituciones bancarias encargadas de las transacciones internacionales y el movimiento de divisas en representación del régimen. Almacenes Universales: El brazo logístico y de transporte de mercancías controlado por los militares.

El brazo logístico y de transporte de mercancías controlado por los militares. Geominera: Empresa estatal a cargo de la explotación de las reservas minerales y recursos naturales de la isla.

Empresa estatal a cargo de la explotación de las reservas minerales y recursos naturales de la isla. Empresa Siderúrgica José Martí (Antillana de Acero): La mayor planta siderúrgica y de fundición de metales de Cuba.

La inclusión en esta lista implica el bloqueo inmediato de cualquier activo o propiedad que estas corporaciones posean en territorio estadounidense, así como la prohibición absoluta para que ciudadanos y empresas norteamericanas realicen operaciones comerciales o financieras con ellas.

El bloqueo afecta directamente a la familia Castro

Estas sanciones representan el segundo movimiento de alto impacto por parte de Washington en lo que va del mes, tras las penalizaciones impuestas el pasado 5 de junio contra el mandatario Miguel Díaz-Canel y miembros del núcleo familiar de los Castro. Con la incorporación de Rueda Cardero, cuya familia política reside parcialmente en el estado de Florida, la Casa Blanca busca asfixiar las redes de soporte de la élite gobernante.

El secretario de Estado lanzó además una advertencia directa a la comunidad financiera internacional para evitar que bancos de terceros países continúen operando con las entidades castigadas.

"Gaesa sigue funcionando como el músculo financiero detrás del aparato represivo de seguridad del régimen cubano. El conglomerado militar ha servido persistentemente como el principal vector para que las élites del régimen roben los pocos recursos de la isla, desviándolos para la represión. Cualquier banco extranjero o empresa que preste servicios a estas entidades debe congelar esas actividades inmediatamente o correrá el riesgo de ser sancionado", afirmó Rubio.