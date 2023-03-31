¿Donald Trump podría continuar con su campaña si lo arrestan?

El gran jurado de Manhattan, Nueva York, decidió presentar cargos criminales contra Donald Trump, por el caso de de la actriz porno Stormy Daniels, lo cual ocurrió en medio del inicio de la campaña del republicano rumbo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, por lo que surgió la duda, ¿puede Trump continuar con sus planes de volver a la Casa Blanca?

Aunque por el momento se desconocen cuáles son los cargos que enfrentará el expresidente estadounidense, las leyes del país indican que ninguna acusación o condena impediría legalmente al magnate ser elegido para un cargo público.

Incluso, en 1920 se presentó un convicto como candidato a la presidencia, lo más sorprendente fue que ganó al obtener 900 mil votos, el hombre que logró esta hazaña fue Eugene Debs.

Por su parte, Donald Trump respondió y calificó de “persecución política” e “injerencia electoral” la decisión del gran jurado de #Manhattan de presentar cargos #criminales contra élhttps://t.co/Nw1U3xiqKB — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 30, 2023

¿Qué pasará con la campaña de Donald Trump en 2024 si lo detienen?

El expresidente republicano podría continuar con su campaña y sus intenciones de volver a la Casa Blanca, ya que las leyes de Estados Unidos indican que los aspirantes a la presidencia solo deben cumplir tres requisitos:

Haber nacido en Estados Unidos

Haber residido en el país al menos 14 años

Tener 35 años o más

En ninguna parte indica que una persona bajo investigación o con cargos criminales puede ser eliminada como candidato.

|Reuters

Sin embargo, el problema podría encontrarse en las elecciones internas de su partido, quienes podrían decidir no elegirlo a él como su candidato oficial y poner a alguien más para la contienda presidencial de 2024.

¿De qué acusan a Donald Trump?

Trump es investigado por haberle pagado a la actriz porno Stormy Daniels 130 mil dólares para que guardara silencio sobre una relación sexual que mantuvo con ella cuando estaba casado con Melania Trump.

En enero del 2018, el periódico The Wall Street Journal publicó por primera vez el pago de 130 mil dólares que Trump realizó a Stormy Daniels. Más tarde, el exabogado del empresario econoció que él pagó esa cantidad a la actriz porno por órdenes del exmandatario.

¿Por qué es ilegal que Donald Trump le haya pagado a Stormy Daniels?

Realmente pagarle a alguien por su silencio no es considerado un delito en Estados Unidos, sin embargo, los fiscales están acusando al expresidente de falsificar registros comerciales de su campaña para reflejar el reembolso del pago a Cohen.

La falsificación de esos registros representa un delito mayor de Clase E, el cual tiene una sentencia de uno a cuatro años de cárcel, no obstante, por ahora se desconocen los cargos contra Trump.