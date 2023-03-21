Posible arresto de Donald Trump: Nueva York y Washington blindan sus calles por protestas

BRENDAN MCDERMID/REUTERS | En Washington D.C., partidarios de Trump también salen a las calles a defenderlo por su posible arresto

DAVID DEE DELGADO/REUTERS | Así se veía por dentro la Torre Trump con un dispositivo de seguridad establecido internamente por las protestas

DAVID DEE DELGADO/REUTERS | Las protestas en Nueva York y Washington D.C. son contra Donald Trump y su nuevo caso de pagos secretos para no afectar su campaña presidencial en 2016

RICARDO ARDUENGO/REUTERS | Los señalamientos hacia Donald Trump serían por intentar sobornar a Stormy Daniels para que no hablara de una supuesta relación extramarital

RICARDO ARDUENGO/REUTERS | Donald Trump es señalado de hacer pagos secretos a la aztriz Stormy Daniels, con quien tuvo una relación

MIKE SEGAR/REUTERS | Donald Trump se convirtió en una figura que polarizó la política de Estados Unidos en el 2016 y durante sus cuatro años de mandato

AMANDA PEROBELLI/REUTERS | Ciudadanos en Estados Unidos protestan por la irregularidad de la campaña de Donald Trump en el 2016

Una noticia cimbró a la política de Estados Unidos el pasado lunes 20 de marzo, cuando se dio a conocer que el expresidente norteamericano, Donald Trump, está por ser acusado formalmente por un caso de pagos secretos durante su campaña en 2016 que involucran a la actriz Stormy Daniels, una estrella del cine para adultos con quien habría tenido un encuentro.

Ante esta situación, algunos elementos de seguridad intensificaron las medidas alrededor de la corte de Manhattan donde se presentarían los cargos, pues Nueva York fue el escenario de decenas de protestas en contra del predecesor de Joe Biden en la Casa Blanca, manifestaciones que tuvieron lugar a lo largo de este martes 21 de marzo y que también se extendieron a la capital, Washington D.C.

Este caso se colocaría como un precedente histórico para Estados Unidos, ya que ningún presidente, ya sea en el cargo o después de dejarlo, ha sido acusado penalmente por cualquier corte. Debido a que en un principio se habló de que la acusación podría ser librada este mismo martes o miércoles, los movimientos sociales se han intensificado en las últimas horas.

#CDMX | Aunque #EU navega con la bandera de la #libertad, EL presidente @lopezobrador_ consideró que es un ataque a este valor intentar detener a Donald #Trump.



Acusó que personajes que rodean a Biden violan soberanía de otros países.@IrvingPineda nos cuenta en @HMeridiano. pic.twitter.com/5rmwLCfjmw — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 21, 2023

¿De qué buscan acusar a Donald Trump en Estados Unidos?

En proceso de convertirse en una acusación legal en contra del expresidente, funcionarios presentan en la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan el caso con presuntas pruebas que señalan a Donald Trump de haber realizado pagos ilegales a la estrella del cine porno, Stormy Daniels, para encubrir supuestos encuentros sexuales durante su campaña presidencial de 2016.

Ante esta situación, Trump mencionó que “filtraciones ilegales” de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan indicaban que sería arrestado esta misma semana, aún sin dar a conocer los cargos oficiales del delito.

“Discutiremos cómo acusar a Trump. Todavía no se ha tomado ninguna decisión” dijo una persona involucrada en la planificación este martes, motivo por el que se estableció un operativo de seguridad en Nueva York que el alcalde, Eric Adams, calificó como “preparativos de rutinarios”, de acuerdo con la agencia Reuters.

Donald Trump inició su campaña para ser candidato a la presidencia de Estados Unidos en 2024

La situación escala también a las aspiraciones políticas de Donald Trump, quien actualmente busca la candidatura republicana para presentarse como candidato de cara a las elecciones estadounidenses de 2024, por lo que sería un golpe contundente de cara a su nuevo proyecto como presidente en el siguiente mandato.

A horas de que se vuelva oficial la acusación, Trump todavía se encuentra lejos de una juicio y el delito tiene la posibilidad de tener libertad bajo fianza, por lo que ver al empresario y expresidente en el estrado está a por lo menos un año de distancia, de acuerdo con expertos y en caso de que procedan los cargos.

