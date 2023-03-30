Jurado vota a favor de acusar a Donald Trump por caso Stormy Daniels; fiscal pide que se entregue

El gran jurado de Manhattan, Nueva York, votó a favor de presentar cargos criminales contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por pagarle a la actriz porno Stormy Daniels, a cambio de su silencio durante su campaña presidencial en 2016. Tras la decisión, el fiscal Alvin Bragg pidió que se entregara.

A través de Twitter, el fiscal General de Manhattan afirmó que contactó a la defensa del republicano para coordinar su entrega para la lectura de cargos ante la Corte Suprema del estado.

"Se proporcionará las indicaciones cuando se seleccione la fecha de lectura de cargos", indicó la oficina.

Será la primera vez que un expresidente estadounidense se enfrentará a cargos penales, lo que sucede justo cuando el magnate planeaba postularse para las elecciones presidenciales de 2024, sin embargo, la acusación podría socavar sus planes.

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En declaraciones anteriores, el empresario aseguró que iniciaría con su campaña por la nominación del Partido Republicano aunque lo acusaran de un delito, a lo que calificó como una cacería de brujas.

El 18 de marzo, Trump escribió en las redes sociales que esperaba ser arrestado el 21 de marzo e instó a sus seguidores a protestar para "recuperar nuestra nación", recordando sus exhortaciones antes del ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de Estados Unidos.

¿De qué se le acusa al expresidente de Estados Unidos Donald Trump?

En enero del 2018, el periódico The Wall Street Journal publicó por primera vez el pago de 130 mil dólares que Trump realizó a Stormy Daniels a cambio de no revelar la relación que sostenían cuando él estaba casado.

En febrero de ese año, Michael Cohen, exabogado del republicano , reconoció que él pagó esa cantidad a la actriz porno por órdenes del exmandatario, y qué le nunca le devolvió ese dinero.

¿Donald Trump podría ir a la cárcel?

Por el momento se desconocen qué cargos enfrentará Donald Trump, ya que pagarle a alguien por su silencio no es considerado un delito en Estados Unidos, sin embargo, los fiscales están acusando al expresidente de falsificar registros comerciales de su campaña para reflejar el reembolso del pago a Cohen.

La falsificación de esos registros representa un delito mayor de Clase E, el cual tiene una sentencia de uno a cuatro años de cárcel.

¿Qué respondió Donald Trump al gran jurado de Nueva York?

Trump reaccionó a la decisión del gran jurado de Nueva York al afirmar que se trata de “persecución política e interferencia electoral al más alto nivel en la historia” de Estados Unidos.

A través de un comunicado publicado en su red social Truth, el exmandatario defendió que las acusaciones son sólo una cacería de brujas para destruir su movimiento para “hacer a Estados Unidos grande otra vez” (Make America Great Again).

El magnate recordó la investigación sobre la supuesta interferencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016 y los juicios políticos en su contra por el caso de Ucrania y por el asalto al Capitolio.

