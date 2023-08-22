Donald Trump confirma que se entregará a las autoridades en Georgia

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, informó que planea entregarse a las autoridades de Georgia el próximo jueves 24 de agosto, por cargos de que buscaba revertir sus derrota electoral en 2020.

“Iré a Atlanta, Georgia, el jueves para ser ARRESTADO por una fiscal de distrito de izquierda radical, Fani Willis”, escribió el republicano en su red social Truth.

La fecha se fijó durante las negociaciones entre los abogados de Trump y la oficina del fiscal de distrito del condado de Fulton el lunes sobre la fianza de consentimiento de Trump y las condiciones de liberación, informó CNN.

El caso de Georgia es la cuarta acusación que enfrentará Donald Trump, previamente fue acusado de otros cargos. Incluso, en marzo se enfrentará a un juicio en Nueva York por un pago de dinero a una estrella porno para mantener su silencio; además de otro juicio federal en mayo, en Florida, por presuntamente malversar documentos clasificados federales.

Funcionarios allegados a Trump también deberán entregarse

Además de Donald Trump, 18 funcionarios allegados al expresidente, quienes también están involucrados en el caso de interferir en los resultados de las elecciones de 2020, deberán entregarse a las autoridades de Georgia.

Algunos comenzaron a llegar desde este martes para entregarse voluntariamente al fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis.

Scott Hall, quien trabaja como agente de fianzas en Atlanta, fue el primer acusado que se presentó ante el fiscal este martes por la mañana.

Asimismo, John Eastman, abogado derechista que asesoró al expresidente estadounidense en complots para interrumpir la certificación del Congreso de los resultados de las elecciones, se entregó este 22 de agosto.

El otro abogado de Trump, David Shafer, también se presentó la mañana de este martes al tribunal del condado de Fulton. Se espera que el resto de los 18 acusados se entreguen a las autoridades de Georgia en los próximos días.

Con información de agencias

