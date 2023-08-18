Autoridades de Georgia investigan amenazas contra miembros del jurado en caso Trump

La policía indaga amenazas relacionadas con la investigación sobre injerencia electoral del expresidente Donald Trump en Georgia, después de que se compartieran en internet los nombres y direcciones de los miembros del gran jurado que intervendrá en el proceso, informó la oficina del alguacil local.

"Nuestros investigadores están trabajando conjuntamente con las fuerzas del orden locales, estatales y federales para rastrear el origen de las amenazas contra el jurado en el caso Trump en el condado de Fulton y en otras jurisdicciones", dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Fulton.

Advance Democracy, una organización de investigación sin fines de lucro cuyo presidente, Dan Jones, es un antiguo investigador del FBI y miembro del Comité de Inteligencia del Senado, rastreó las publicaciones en las redes sociales de los supuestos nombres y direcciones del gran jurado en el caso Trump del condado de Fulton.

La organización también encontró mensajes que utilizaban una retórica violenta contra Fani Willis, fiscal de distrito del condado de Fulton que supervisó la investigación de más de dos años sobre un presunto plan de Trump y otras 18 personas para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

Comentarios de Trump y sus aliados siguen incitando el lenguaje violento y amenazas en línea. Dan Jone / Advance Democracy

"Las últimas amenazas contra miembros del jurado en el caso Trump muestran que no tienes que ser político o funcionario del Gobierno para ser el objetivo. Es fundamental que la oficina del sheriff del condado de Fulton se tome este asunto en serio. Igual de importante es que los líderes políticos de la derecha denuncien estas amenazas y comentarios que las inspiran", añadió.

Law enforcement officials were probing threats against grand jury members overseeing former US President Donald Trump's legal battle in Georgia, after the personal information of jury members were leaked online https://t.co/bx7pw49uI2 pic.twitter.com/lexwCNkj3V — Reuters (@Reuters) August 18, 2023

¿Cómo va el caso de Trump en Georgia?

A principios de mes, tras la acusación del fiscal especial Jack Smith sobre los esfuerzos de Trump para anular su derrota electoral ante el demócrata Joe Biden, el republicano arremetió en su red social Truth, diciendo: "¡Si vas a por mí, yo iré a por ti!".

La acusación de Georgia, de 98 páginas, enumeró el lunes a 19 acusados y 41 cargos criminales en total. Repitiendo sus críticas a las otras investigaciones que enfrenta, Trump favorito en la carrera por la nominación republicana para los comicios de 2024, la calificó de "caza de brujas".