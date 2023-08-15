Trump enfrenta 10 acusaciones por interferencia en las elecciones

Un Gran Jurado en el condado de Fulton, Georgia aprobó procesar a Donald Trump y otros de sus colaboradores de 10 delitos relacionados con la investigación sobre la interferencia electoral en la que habría incurrido el exmandatario, tras las elecciones del 2020 en las que ganó la presidencia el demócrata Joe Biden.

Entre los cargos a los que deberá responder Trump están asociación ilícita, conspiración y solicitud de violación de juramento por parte de un funcionario público.

Un gran jurado vota a favor de procesar 10 acusaciones en relación a la #investigación de interferencia electoral, en donde uno de los principales acusados sería el expresidente #DonaldTrump@CELIAMENDOZA25 de la @VozdeAmerica tiene el informe desde #Washington… pic.twitter.com/GiuAtLXdYj — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 15, 2023

Donald Trump encabeza la lista de acusados pero son un total de 18 personas entre las que destaca también Rudolph Giuliani.

La primera página de una acusación de 98 páginas que enumera a 19 acusados y 41 cargos penales, incluidos los cargos por delitos graves de crimen organizado contra el expresidente de los EE. UU. Donald Trump, se ve después de ser liberada por la fiscal del distrito de Fulton Country, Fani Willis, y el tribunal del condado de Fulton en Atlanta, Georgia. , EE. UU., 14 de agosto de 2023. Tribunal del condado de Fulton/Folleto vía Reuters ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR UN TERCERO.|HANDOUT/FULTON COUNTY COURT via Reuters

En el documento se explica que Trump perdió las elecciones presidenciales de Estados Unidos celebradas el 3 de noviembre de 2020. Uno de los estados que perdió fue Georgia, y que él y los otros acusados se negaron a aceptar que Trump perdió, y ellos a sabiendas y deliberadamente se unieron a la conspiración para cambiar ilegalmente el resultado de las elecciones a favor de Trump

La fiscal Fani Willis reunió las pruebas

En febrero de 2021 la fiscal del distrito Fani Willis encabezó la investigación contra Trump por su intento de interferir o revertir los resultados de las elecciones que no le favorecieron.

Entre las pruebas presentadas está una llamada en la que se escucha la voz de Donald Trump hablando con el entonces secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, la que le pide que "busque" los 11,780 votos que necesitaba para ganar los votos elecotorales de ese estado que fue clave en el triunfo electoral de Biden.

Trump insiste que todo es parte de una cacería de brujas con el objetivo de impedir que participe en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, pero según la ley ni el estar acusado o incluso en prisión le quitaría la posibilidad de participar y ser elegido, nuevamente, por lo que continúa adelante con su campaña.