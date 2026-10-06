“Que destruyan Los Ángeles”: Trump sugiere ataque de Irán para salvar a EU
Donald Trump le sugirió a Irán destruir ciudades de california para salvar a todo el país.
Donald Trump recibió una oleada de críticas tras descalificar públicamente a California, específicamente a Los Ángeles y San Diego, durante un acto en Nebraska, por lo que el gobernador Gavin Newsom respondió calificándolo de “desquiciado”.
Estas declaraciones se suman a las constantes críticas del mandatario estadounidense contra California por su gobierno demócrata, sus leyes migratorias y su manejo de los incendios forestales.