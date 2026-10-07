Revelan reunión de emergencia entre Trump y Putin tras brote de peste neumónica en Siberia

Donald Trump informó que tendrá una reunión de emergencia con Vladimir Putin para hablar de la posible causa de la muerte de una trabajadora de un instituto especializado en el estudio de la peste neumónica en Siberia.

El presidente de Estados Unidos confirmó ante medios de comunicación que el encuentro con el mandatario ruso será a través de una llamada.

Estados Unidos exige información a Rusia de la peste neumónica

El gobierno de Estados Unidos ha solicitado mayor claridad a Moscú sobre lo ocurrido, pues el secretario de Estado, Marco Rubio, pidió a las autoridades rusas actuar con transparencia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) también hizo un llamado para que compartan un reporte detallado de la enfermedad, sin embargo, este organismo señaló que, por ahora, no hay riesgo de contagio para otros países del continente europeo.

En territorio ruso, las autoridades han rechazado que se hayan establecido nuevas restricciones sanitarias en Irkutsk, región donde ocurrió el incidente.

¿Qué es la peste neumónica y cuales son sus síntomas?

De acuerdo a la OMS, la peste es una enfermedad infecciosa provocada por la bacteria zoonótica Yersinia pestis, que suele encontrarse en pequeños mamíferos y en las pulgas que los parasitan.

Los seres humanos pueden infectarse mediante la picadura de pulgas infectadas, también existe riesgo por el contacto directo con líquidos corporales de personas infectadas o con materiales contaminados y al inhalar gotículas respiratorias o pequeñas partículas provenientes de personas que tienen esta forma de la enfermedad.

Después de un periodo de incubación que puede durar entre uno y siete días, las personas infectadas suelen desarrollar una enfermedad febril aguda acompañada de distintos síntomas, entre los que se encuentra: fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolores generalizados, debilidad, náuseas y vómitos.

Sin un diagnóstico y tratamiento oportunos, la peste neumónica puede ser mortal. Sin embargo, las posibilidades de curación son altas cuando la enfermedad se identifica y se trata a tiempo, especialmente dentro de las primeras 24 horas después de la aparición de los síntomas.

