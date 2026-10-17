Trump suspende sanciones de EU contra Rusia por “interés nacional”

El gobierno de Donald Trump puso en pausa el paquete de sanciones económicas contra Rusia tras una orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense.

La cancelación llega pocos días antes de que entraran en vigor conforme a una ley que él mismo promulgó el mes pasado y que fue aprobada por el Congreso, sin embargo, se mantienen los impuestos que no forman parte de esta norma.

Para justificar la medida, el mandatario comunicó al Congreso que la suspensión responde a los intereses nacionales de Estados Unidos.

Se suspenden sanciones de EU a Rusia

La suspensión llega después de que el Congreso estadounidense aprobara la legislación relacionada con las sanciones mediante amplias mayorías de ambos partidos, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

La determinación de Donald Trump ocurre mientras su administración mantiene contactos con Moscú y el presidente estadounidense ha endurecido sus críticas contra Volodímir Zelenski.

"He presentado al Congreso una certificación que establece que la concesión de dicha exención, en este momento, responde a los intereses nacionales de Estados Unidos", declaró el presidente de Estados Unidos.

💰 Donald Trump aseguró que el pago, equivalente a poco más de 90 mil pesos mexicanos, sería posible si su partido, el Republicano, mantiene el control de la Cámara de Representantes y el Senado. El presidente justificó la propuesta con los ingresos obtenidos por los nuevos aranceles. La elección será el 3 de noviembre de 2026, cuando estarán en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 del Senado. 🗳️ Aquí, los detalles: https://t.co/jDbciwzeLa — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 4, 2026

Además, en días recientes el mandatario de Estados Unidos aseguró que Washington había pactado comprar diésel ruso con la intención de contribuir a reducir los precios internacionales de la energía.

La iniciativa que se canceló lleva el nombre del senador republicano Lindsey Graham, representante de Carolina del Sur, quien falleció recientemente.

Acercamientos entre Donald Trump y Vladímir Putin

El acercamiento entre Donald Trump y Vladímir Putin ha sido otro elemento que rodea el anuncio, pues la semana pasada, el presidente de Estados Unidos informó a través de redes sociales que había llegado a un acuerdo con su homólogo ruso durante una conversación telefónica.

Aunque el contacto ocurrió después del brote de peste neumónica en una región de Rusia, el anuncio de Donald Trump sobre el entendimiento con Putin volvió a colocar la relación bilateral en el centro de la conversación mundial.