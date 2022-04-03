Donald Trump pide ayuda a Vladimir Putin para destruir a Joe Biden

Desde el comienzo del conflicto entre Rusia y Ucrania, Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos ha mostrado simpatía con Vladimir Putin, lo cual ha escalado en los últimos días tras una petición del estadounidense al mandatario ruso para acabar con la reputación del presidente actual de Estados Unidos Joe Biden.

Donald Trump, solicitó a Vladimir Putin revelar pruebas sobre el supuesto tráfico de influencias en el que estaría involucrado el segundo hijo del actual presidente de Estados Unidos, Hunter Biden, durante su etapa como accionista en empresas energéticas en el este de Europa.

"Ahora que Putin no es exactamente un fanático de nuestro país, dejen que se explique, ¿por qué la esposa del alcalde de Moscú les dio a los Biden, a ambos, 3.5 millones de dólares? Creo que ahora Putin sabría la respuesta a esto. Creo que debería publicarlo", expresó Donald Trump en entrevista con Real America’s Vocie el pasado martes.

Hunter Biden involucrado en tráfico de influencias

Hunter Biden, segundo hijo del actual presidente de Estados Unidos Joe Biden, robó la atención de los medios de comunicación internacionales por su presunta implicación en actos de corrupción, al estra supuestamente involucrado en el financiamiento de laboratorios biológicos en Ucrania.

Lo anterior derivó de una investigación periodística y de una serie de correos que van desde el 2009 al 2019 y que aseguran expertos pudieron descifrar de la computadora del hijo de Joe Biden.

El medio sugiere queHunter Biden participó en la recaudación de fondos para un laboratorio biológico ubicado en Ucrania, motivo por el que la familia Biden está siendo señalada.

Hunter Biden, segundo hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden (@POTUS), enfrenta acusaciones por su presunta implicación en actos de #corrupción.https://t.co/pbyNbFdsFf — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 3, 2022

Declaraciones de La Casa Blanca

Al preguntar por dichas acusaciones, Kate Bedinfield, portavoz de La Casa Blanca respondió:

"¿Qué clase de estadounidense, y mucho menos un expresidente, piensa que este es el momento adecuado para entrar en un plan con Vladimir Putin y presumir de sus conexiones con Vladimir Putin? Sólo hay uno y es Donald Trump".