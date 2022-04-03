Hunter Biden enfrenta señalamientos por presuntos correos electrónicos

Medios internacionales pusieron en el ojo del huracán a Hunter Biden, segundo hijo varón del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por su presunta implicación en actos de corrupción y por estar involucrado en el supuesto financiamiento de laboratorios biológicos en Ucrania.

Lo anterior derivó de una investigación periodística y de una serie de correos que van desde el 2009 al 2019 que, aseguran, expertos pudieron descifrar de la computadora del hijo del presidente.

El medio sugiere que Hunter Biden participó en la recaudación de fondos para un laboratorio biológico ubicado en Ucrania, motivo por el que la familia Biden está siendo señalada.

De igual forma, presuntamente el dispositivo también contiene un video de 12 minutos en donde Hunter admite tener problemas de adicción.

En este mismo, supuestamente el segundo hijo de Biden también fuma crack y mantiene relaciones con una prostituta.

Por su parte, la familia Biden no se ha pronunciado al respecto.

Autoridades mantienen abierta una investigación en contra de Hunter Biden

El pasado 02 de diciembre del 2020, las autoridades estadounidenses confirmaron que existe una investigación activa contra Hunter Biden, por posible fraude fiscal, abierta desde el 2018.

Las indagatorias surgieron por presuntas irregularidades en sus negocios en el extranjero.

En aquel entonces, Hunter Biden dijo estar seguro, pues siempre realizó correctamente el pago de sus impuestos.

“Me tomo este asunto muy en serio, pero estoy seguro de que una revisión profesional y objetiva de estos asuntos demostrará que manejé mis impuestos de manera legal y apropiada, incluso con el beneficio de asesores fiscales profesionales”, afirmó en un comunicado.

Por su parte, el presidente de la Unión Americana señaló que las acusaciones contra su hijo respondían a un ataque directo contra su imagen.

Por esos días, legisladores republicanos pidieron a William Barr, asignar a alguien para investigar los negocios de Hunter Biden en el extranjero.

