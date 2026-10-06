Del cacao a la opulencia: Las pistas sobre el paradero de Andy López Beltrán tras señalamientos de huachicol fiscal

Inspirado en la famosa dinámica del personaje extraviado, en la conversación pública mexicana ha surgido el cuestionamiento sobre el paradero y los excesos de Andrés Manuel López Beltrán. A pesar de sostener públicamente que su único sustento proviene del procesamiento de cacao en la marca familiar de chocolates, diversos avistamientos documentan un estilo de vida de alta gama marcado por bodas junto a su operador Amílcar Olán, compras de lujo en Tokio, visitas al restaurante Macán de la capital y veladas en la Condesa acompañadas de botellas de vino de 25 mil pesos.

Sin embargo, el supuesto proselitismo del hijo del expresidente en Tabasco ha pasado a convertirse en una campaña fantasma donde pocos dicen haberlo visto en territorio. La discreción del morenista se acentuó dramáticamente tras las revelaciones del diario The New York Times, que apuntan a que dos agencias del gobierno de Estados Unidos lo mantienen bajo escrutinio por presuntos vínculos con el crimen organizado y redes de contrabando de combustible, detonando la incógnita de dónde se encuentra tras quedar expuesto al escrutinio internacional.