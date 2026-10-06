¿Cuáles son las empresas de Amílcar Olán? El tabasqueño con contratos millonarios con el gobierno

El nombre de Jorge Amílcar Olán Aparicio se convirtió en la pieza central de una de las tramas de corrupción y tráfico de influencias más escandalosas ligadas al círculo íntimo de Andy López Beltrán. En un salto impresionante, el empresario tabasqueño pasó de mantener un perfil comercial modesto a concentrar asignaciones presupuestales por miles de millones de pesos a través de asignaciones directas en el sector salud y proyectos de la autodenominada Cuarta Transformación.

¿Qué empresas de Amílcar Olán están bajo investigación por presunto lavado de dinero?

La firma insignia de esta red es Romedic S.A. de C.V., constituida en enero de 2020 y señalada por haber recibido asignaciones que superan los 500 millones de pesos por concepto de suministro de medicamentos e insumos médicos en administraciones estatales del oficialismo, entre ellas Quintana Roo y Tabasco.

Romedic fue incluida en la lista de distribuidores de medicamentos que no cumplen con la regulación sanitaria por la propia Cofepris, al tiempo que es indagada por fungir presuntamente como fachada para la dispersión de facturas y desvío de recursos públicos.

Jorge Amílcar, el amigo de Andy que convirtió sus negocios en un imperio

Asimismo, la investigación salpica a firmas como Maja Sportswear, marca de indumentaria deportiva en la que se analiza la inyección de capital y su posible uso dentro de esquemas de lavado de dinero para canalizar las ganancias del conglomerado hacia gastos de lujo, tarjetas de crédito y propiedades de la red de allegados.

De igual manera, una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, MCCI, difundida por Azteca Noticias expone las irregularidades del sexenio de AMLO para favorecer a la empresa Portacelis Gas and Oil, vinculada a Jorge Amílcar Olán Aparicio a través de su contador y operador financiero, Juan Carlos de la Cruz Murillo.

A tres días de concluir la administración anterior, la SENER otorgó a Portacelis permiso para importar hasta 52 millones de litros de diésel. La compañía omitió la norma de acreditar antecedentes de importación de dos años, tenía 52 días de creada, y registró instalaciones en una ranchería en Paraíso, Tabasco.

A 3 días de acabar el sexenio de AMLO: La empresa ligada a Amílcar Olán que obtuvo permiso de importación violando las reglas de la SENER | VIDEO

¿Cuáles empresas de Amílcar Olán tienen contratos vinculados al Tren Maya?

En el suministro de material para las obras ferroviarias del régimen, la investigación periodística liderada por Iván Alamillo de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló el papel de Triturados Basálticos del Sur (TBS). El propio Amílcar Olán tramitó de forma directa ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) el registro de marca de esta empresa, la cual se convirtió en la piedra angular para acaparar el suministro de piedra balasto en las obras del Tren Maya y el Tren Interoceánico.

Revelan nuevas investigaciones sobre los negocios de Jorge Amílcar Olán y el balasto del Tren Maya e Interoceánico

¿Qué empresas de Amílcar investiga la UIF?

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene bajo análisis las operaciones de Romedic, Servicios de Minería Balancán y otras sociedades mercantiles vinculadas al entorno familiar del empresario. El foco del organismo financiero dio un giro tras detectar transferencias internacionales por un monto estimado de mil 433 millones de pesos que fueron enviadas hacia cuentas en un banco de Suiza.

Estas transacciones, trianguladas presuntamente a través de sus hermanos Gina Patricia y Luis Alberto Olán, colocaron a las firmas de la red bajo la lupa por discrepancias severas entre los ingresos reportados en las licitaciones públicas y los montos finales dispersados al extranjero.

¿Dónde está Amílcar Olán?

Luego de que se intensificaran las filtraciones sobre sus llamadas y las investigaciones por irregularidades presupuestales, Amílcar Olán abandonó territorio nacional. Una investigación especial del periodista Irving Pineda para Azteca Noticias lo localizó en Lugano, Suiza, donde residía en una propiedad de tres pisos junto a su esposa e hijos. Días después se dio a conocer que la casa se encontraba en renta, por lo que se presume que habría huido y ahora su paradero es desconocido.

