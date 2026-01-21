Desaparece Natali Guadalupe con 3 meses de embarazo; fue a comprar maquillaje

Desaparece una adolescente embarazada de 17 años, el hecho ha encendido las alertas entre familiares, vecinos y autoridades de la Ciudad de México (CDMX). Natali Guadalupe Sotero Tlehuactle fue vista por última vez el 10 de enero de 2026 en la colonia Jalalpa Tepito, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, cuando se dirigía a comprar maquillaje.

¿Cómo desapareció Natali Guadalupe Sotero?

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Natali Guadalupe Sotero salió de su domicilio con la intención de dirigirse al trabajo de su madre. Antes de ello, mencionó que iría a comprar maquillaje, sin precisar el lugar al que acudiría.

Desde ese momento, ya no se tuvo contacto con ella y no regresó a casa, por lo que sus familiares reportaron su desaparición ese mismo día.

La preocupación se intensifica debido a que Natali se encuentra con tres meses de embarazo, lo que la coloca en una situación de especial vulnerabilidad.

Por esta razón, las autoridades han reforzado el llamado a la ciudadanía para colaborar con cualquier dato que permita ubicarla.

Ficha de búsqueda de Natali Guadalupe

Natali Guadalupe mide 1.59 metros, es de tez morena clara, complexión robusta, con cabello negro, quebrado, y ojos café oscuro y pequeños.

Como señas particulares, presenta un lunar en el pómulo izquierdo, así como un tatuaje en el brazo izquierdo con el nombre “Oscar” y una fecha de nacimiento.

El día de su desaparición vestía pants color negro, sudadera negra y tenis blancos con gris; también se señala que portaba una mochila color azul cielo.

Las autoridades reiteran que cualquier información, por mínima que parezca, puede ser clave para dar con su paradero. Ella desapareció el 10 de enero y desde entonces se desconoce su paradero.

Familiares de Natali mantienen la esperanza de encontrarla con bien y piden el apoyo de la sociedad para compartir su ficha y reportar cualquier dato que ayude a localizarla lo antes posible.