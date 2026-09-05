¿Donde hay bloqueos hoy? Estas son las marchas CDMX y calles cerradas de este sábado 5 de septiembre 2026
¿Sales hoy? Consulta las calles cerradas por bloqueos y todas las marchas CDMX para este sábado 5 de septiembre 2026 para que no llegues tarde. Todo en vivo.
Que salir de paseo o a tus actividades cotidianas no se vuelva un problema por el tráfico pesado de la ciudad, consulta aquí en vivo la agenda de marchas CDMX así como cualquier situación que suceda en calles de la metrópoli.
¿Donde hay bloqueos hoy? Estas son las marchas CDMX y calles cerradas de este sábado 5 de septiembre 2026
Afectaciones en Av. División del Norte
Calles aledañas a Avenida División del Norte, en la alcaldía Benito Juárez se verán afectadas por un evento a las 14:00 horas. Toma tus precauciones.
#PrecauciónVial | Considera afectación vehicular en inmediaciones del Gimnasio Olímpico "Juan de la Barrera", ubicado en Av. División del Norte no. 2333, alcaldía Benito Juárez, por evento a las 14:00 horas. Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/rRl6bdMhz3— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 5, 2026