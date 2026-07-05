¿Dónde nació Julián Quiñones? La travesía del goleador estrella de México para salir de la pobreza y brillar en el futbol

Hoy vemos a Julián Quiñones levantar copas, festejar goles cruciales y vestir la camiseta de la Selección Mexicana, pero su realidad no siempre tuvo esos reflectores. Antes del Mundial 2026, de los contratos millonarios y los reflectoras, hay una historia de supervivencia pura de un delantero implacable que de niño que vio en el fútbol la única salida posible a un entorno marcado por la escasez y la falta de oportunidades.

No te pierdas las últimas noticias del México vs Inglaterra EN VIVO hoy desde CDMX

Para los aficionados que se preguntan de dónde salió este goleador y cómo fue que terminó jugando en las canchas de nuestro país, el viaje es largo y comenzó en uno de los rincones más olvidados de Sudamérica.

¡Gol de México!



Con 22 minutos en el reloj, Quiñones abre el marcador con un certero disparo que vence el arco de Galíndez. pic.twitter.com/OaJH5jPX3X — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 1, 2026

¿Dónde nació Julián Quiñones? El origen del jugador de la Selección Mexicana

Para conocer la historia de Quiñones, tenemos que viajar al mapa de Magüí Payán, un municipio metido en el departamento de Nariño, Colombia. El ahora delantero de la Selección Mexicana nació ahí el 24 de marzo de 1997, en una región golpeada por la marginación social y con muy pocas alternativas para los jóvenes.

Ahí, sin canchas profesionales ni zapatos de marca, Julián empezó a jugar en torneos locales. Su potencia física, su velocidad y ese instinto natural para el gol saltaban a la vista de inmediato. No tardó mucho en llamar la atención fuera de su provincia, convirtiéndose en su boleto para salir de la pobreza.

¿Cómo llegó Julián Quiñones a jugar a México?

A los 17 años llegó a Fútbol Paz, una academia en Cali enfocada en rescatar a jóvenes de sectores vulnerables a través del deporte. Fue ahí donde los visores de los Tigres de la UANL le echaron el ojo. Vieron algo especial en él y, sin dudarlo, gestionaron su traslado a México en 2015 para meterlo directo a la categoría Sub-20 del equipo regiomontano.

Como el primer equipo de Tigres estaba lleno de estrellas, Quiñones tuvo que picar piedra y ganarse un lugar recorriendo el país:



Venados de Mérida: Su primera parada en el Ascenso, donde empezó a foguearse en el fútbol mexicano.

Su primera parada en el Ascenso, donde empezó a foguearse en el fútbol mexicano. Lobos BUAP: El club donde levantó la mano en Primera División, demostrando que estaba listo para los escenarios grandes.

El club donde levantó la mano en Primera División, demostrando que estaba listo para los escenarios grandes. Atlas de Guadalajara: El lugar de su consagración. Julián se convirtió en el motor de los rojinegros para romper una sequía de décadas y conseguir un bicampeonato histórico.

Después vino su exitoso paso por el Club América y su posterior transferencia al fútbol de Medio Oriente. Una travesía impresionante que arrancó pateando un balón en los campos de Nariño y terminó con el delantero conquistando el fútbol mexicano.

Su participación en la Selección Mexicana ha sido clave para llevar el sueño de los mexicanos a los octavos de final. Recuerda que el partido entre México vs. Inglaterra que se disputará el próximo domingo a las 12 del mediodía. Sigue la ransmisión en vivo del México vs Inglaterra en vivo y gratis a través de Azteca 7, el Canal del Mundial.