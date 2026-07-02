De Quiñones a Erick Lira: estos son los futbolistas mexicanos que más kilómetros dejan en la cancha

¿Más de 11 kilómetros en la cancha? La distancia que recorre los futbolistas mexicanos durante un partido es uno de los indicadores que mejor refleja su intensidad, capacidad física y aporte el funcionamiento del equipo. Más allá de los goles o las asistencias, estos datos permiten conocer qué jugadores mantienen un mayor desgaste en la cancha.

¿Cuántos kilómetros corren los jugadores cuando juegan un partido de futbol?

La intensidad física es un factor cada vez más determinante en el futbol moderno. Además de los goles, las asistencias o las atajadas, las estadísticas de recorrido permite medir el desgaste y la participación de cada jugador durante los partidos.

En el partido más reciente que fue México vs. Ecuador, varios seleccionados mexicanos destacan por la distancia recorrida, con Erick Lira encabezando la lista entre los futbolistas nacionales.



Erick Lira se consolidó como el jugador con mayor recorrido, registrando una distancia total de 11.61 kilómetros.

Johan Vásquez también superó la barrera de los diez kilómetros con 10.44 kilómetros totales.

Jesús Gallardo durante el partido de México vs. Ecuador recorrió una distancia total de 10.34 kilómetros.

Brian Gutiérrez dejó a todos atrás, con su explosividad y velocidad, alcanzando una velocidad máxima más alta de todo el registro con 34.8 km/h, a pesar de tener un recorrido de 4.25 kilómetros.

Raúl Jiménez, es otro elemento que destaca por su máxima aceleración con 33.2 km/h.

Erik Kira el centrocampista tiene una marca de 33.0 km/h durante el partido donde salieron victoriosos.

Jorge Sánchez, se puede decir el rey de los sprint con un esfuerzo sostenido a alta intensidad con 66.0 sprints totales en las zonas de mayor exigencia.

Julián Quiñones y Luis Romo también mostraron un desgaste dinámico importante registrando 47.0 y 44.0 sprints durante el partido.

Raúl Rangel el portero mexicano acumuló 5.48 kilómetros de distancia total, realizando 4.0 sprints de alta intensidad y una velocidad de 22.9 km/h.

Estas estadísticas muestran que el rendimiento de un futbolista ya no se mide únicamente por su contribución ofensiva o defensiva, sino también por la capacidad de mantener un alto ritmo de juego durante los partidos, una cualidad cada vez más valorada en el futbol internacional.