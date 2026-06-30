No es algo nuevo: Las históricas “serenatas de sabotaje” que la Selección Mexicana ha sufrido en Concacaf y Mundiales pasados

El ruidoso episodio registrado la madrugada de este martes en Santa Fe, donde cerca de mil aficionados mexicanos cercaron con sartenes, matracas y botes el hotel de concentración de la Selección de Ecuador para intentar impedirles el descanso, ha desatado un intenso debate sobre el juego limpio y la hospitalidad en el país.

Sin embargo, lejos de tratarse de una "conducta inédita" o una ocurrencia de las nuevas generaciones, esta es una de las tácticas de presión psicológica más viejas y arraigadas en el deporte latinoamericano e incluso en Europa. Históricamente, la Selección Mexicana ha estado en el extremo receptor de estos boicots, viviendo auténticas noches de insomnio en sus visitas más críticas dentro de la región de la Concacaf.

Por esta razón, aquí te dejamos un repaso por las veces en las que hinchas de otros países han realizado esta misma práctica cuando la Selección Mexicana se adentra en territorio sudamericano.

#MientrasDormía | Alrededor de mil aficionados mexicanos armaron una ruidosa "serenata" frente al hotel de concentración de la selección de #Ecuador para no dejarlos dormir antes del partido.



Con matracas, sartenes, botes y al ritmo del Cielito Lindo, los fanáticos encendieron… pic.twitter.com/fBAiHBid4h — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 30, 2026

Las serenatas de sabotaje: La táctica que sufrió el Tri y ahora aplicaron a Ecuador

Donde realmente se vive esta táctica es en las visitas de México a Centroamérica, especialmente en Honduras, El Salvador o Costa Rica. Históricamente, las aficiones locales se organizan a través de redes sociales y estaciones de radio para pasar toda la madrugada quemando cohetes, tocando batucadas y haciendo sonar las alarmas de sus autos frente a las habitaciones de los jugadores mexicanos con una consigna: "romperles el sueño".



Eliminatorias Concacaf 2021 : En la noche previa al juego entre México y El Salvador , correspondiente a las eliminatorias de la Copa del Mundo Qatar 2022 , sin importar el tráfico o incluso la pandemia, decenas de salvadoreños acudieron al hotel de concentración de la Selección Mexicana bombos, platillos y cánticos en favor de su selección.

: En la noche previa al juego entre , correspondiente a las eliminatorias de la , sin importar el tráfico o incluso la pandemia, decenas de salvadoreños acudieron al hotel de concentración de la en favor de su selección. Eliminatorias Concacaf 2009: En la víspera del partido entre El Salvador y México correspondiente a las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010 . Cientos de aficionados se congregaron frente al hotel de la Selección Mexicana para no dejarlos dormir. "Yo creo que ha sido de las más complicadas. Más difíciles. Toda la gente gritándonos ahí afuera del hotel para no dejarnos dormir", son las palabras que dijo el entonces jugador de la Selección Mexicana Cuauhtémoc Blanco .

En la víspera del partido entre correspondiente a las eliminatorias de la Concacaf . Cientos de aficionados se congregaron frente al hotel de la Selección Mexicana para no dejarlos dormir. "Yo creo que ha sido de las más complicadas. Más difíciles. Toda la gente gritándonos ahí afuera del hotel para no dejarnos dormir", son las palabras que dijo el entonces jugador de la . Rumbo al Mundial en Estados Unidos de 1994: El caso ocurrió específicamente el 2 de mayo de 1993, en Honduras, Tegucigalpa, durante el tenso proceso eliminatorio rumbo al Mundial de Estados Unidos 1994. Gracias a las labores de inteligencia de la delegación mexicana, el cuerpo técnico de Mejía Barón se enteró con anticipación de que la afición de Honduras ya tenía planeada una masiva y ruidosa serenata de sabotaje en el hotel donde supuestamente se hospedarían y reservó en secreto habitaciones en un segundo hotel de manera anónima.

Europa no se queda atrás y los aficionados de los clubes más grandes también adoptan esta medida para intentar desestabilizar psicológicamente a sus contrincantes:



Champions League 2021: Antes del partido de vuelta de los Octavos de Final de la UEFA Champions League entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona, los ultras parisinos sitiaron el hotel del equipo catalán. Los fanáticos encendieron fuegos artificiales justo al lado del edificio. Incluso la policía local tuvo que intervenir para arrestar a un hombre que había entrado al edificio solamente para activar la alarma contra incendios y perturbar el sueño de los jugadores.

Al final, la "serenata de sabotaje" se mantiene en una delgada línea que divide la pasión desbordada de la conducta antideportiva. Mientras que para un sector de la opinión pública y las barras organizadas este tipo de acciones forma parte del folclor indispensable, la picardía y la presión psicológica en los duelos de alto nivel, para otros representa una clara falta de hospitalidad, juego limpio y civismo que debería ser regulada de forma estricta por las autoridades deportivas.