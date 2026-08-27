¿Dónde ver el eclipse lunar en México? Horarios y mejores lugares para observarlo

Durante este jueves 27 de agosto, la Luna se teñirá de rojo para despedir al último eclipse lunar del año; un fenómeno astronómico que será visible en todo México, pero no se volverá a repetir sino hasta enero de 2028.

Como faltarán varios meses para volver a disfrutar de un fenómeno así de sorprendente, en Azteca Noticias te decimos cuáles son los mejores lugares para observar el eclipse de Luna que comenzará alrededor de las 19:23 horas.

¿A qué hora ver el eclipse lunar en México?

La "Luna de Sangre" se hará presente toda la noche del jueves, cuando la sombra de la Tierra cubra parcialmente la Luna.

Este fenómeno podrá observarse en gran parte del continente americano, así como en algunas regiones de Europa y África, pero ¿a qué hora se verá mejor?

La INAOE dio a conocer los horarios estimados de todas las fases del eclipse:



19:23 hrs: Inicio del eclipse penumbral

20:33 hrs: Inicio del eclipse parcial

22:12 hrs: Punto máximo de la Luna de Sangre

23:51 hrs: Fin de la fase parcial

01:01 hrs (28 de agosto): Fin total del eclipse penumbral.

Estas son las fases de un eclipse de Luna.|Redes sociales

¿En dónde ver el eclipse de Luna en México?

La trayectoria del eclipse será visible en toda la República, por lo que prácticamente cualquier persona podrá disfrutar del fenómeno. Sin embargo, para apreciarlo mejor se recomienda buscar sitios alejados de la contaminación lumínica, con una vista amplia y despejada del cielo.

Lo mejor de todo es que no necesitarás telescopio ni binoculares para observar el evento y, a diferencia de un eclipse solar, no representa un riesgo para la vista al mirar directamente hacia la Luna.

Si quieres vivir la experiencia de una manera más especial, algunos planetarios, observatorios y espacios públicos ofrecerán telescopios para poder ver mejor la Luna.

Algunos lugares para observar el eclipse

CDMX : el Planetario Luis Enrique Erro, del IPN, en Gustavo A. Madero, PILARES CDMX, Universum, Museo de las Ciencias (UNAM).

: el Planetario Luis Enrique Erro, del IPN, en Gustavo A. Madero, PILARES CDMX, Universum, Museo de las Ciencias (UNAM). Edomex : El Planetario de Chimalhuacán

: El Planetario de Chimalhuacán Oaxaca : el Planetario Nundehui, ubicado en el cerro del Fortín.

: el Planetario Nundehui, ubicado en el cerro del Fortín. Monterrey : el Parque Fundidora o la Explanada del Museo de Historia Mexicana

: el Parque Fundidora o la Explanada del Museo de Historia Mexicana Michoacán: UNAM campus Morelia

Además, en distintos estados se organizarán jornadas de observación en planetarios y parques. Por lo que si deseas acudir a algún sitio, es recomendable confirmar sus horarios y si contará con telescopios o actividades especiales.