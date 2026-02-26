Eclipse lunar 2026: ¿A qué hora se podrá ver la “Luna de Sangre” en México?

¡A poner la alarma! La noche del 2 y madrugada de este 3 de marzo, el cielo nos regalará un espectáculo visual que no se repetirá en un buen rato: un eclipse lunar total, también conocido popularmente como la "Luna de Sangre", pero ¿a qué hora se podrá ver?

Este fenómeno ocurre cuando la Tierra se interpone exactamente entre el Sol y la Luna, proyectando una sombra gigante sobre la superficie lunar.

Pero, ¿por qué se pone roja? No es magia, es ciencia. La atmósfera de la Tierra filtra la luz solar y proyecta los tonos rojizos de todos los amaneceres y atardeceres del mundo directamente sobre el satélite.

Horarios del eclipse lunar en México: ¿a qué hora alcanzará el máximo punto?

A diferencia de otros eventos astronómicos, este eclipse será para los madrugadores. De acuerdo con tiempos estimados de la NASA, el eclipse se desarrollará así en horario del centro de México:



2:44 a.m: La Luna entra en la penumbra: el oscurecimiento es sutil.

3:50 a.m: Inicio del eclipse parcial: parece que “le dan una mordida” a la Luna.

5:04 a.m. – Comienza la totalidad. Es aquí cuando la Luna se tiñe de rojo intenso.

intenso. 6:03 a.m. – Termina el eclipse total.

8:00 a.m. – Finaliza por completo el fenómeno, aunque ya no es visible.

BREAKING🚨: Moon will turn blood red for more than 56 minutes on March 03, visible to nearly six billion people pic.twitter.com/tYU45QO0ur — All day Astronomy (@forallcurious) February 21, 2026

Pronósticos esperan que el punto de mayor intensidad ocurra a las 11:33 GMT, es decir, a las 5:33 a.m., tiempo de México.

¿Dónde se verá mejor el eclipse lunar en México?

La buena noticia es que toda la República Mexicana podrá disfrutar del evento, gracias a que el eclipse lunar será visible en toda Norteamérica, aunque la altura de la Luna en el horizonte variará según la ubicación.

De acuerdo con expertos, los estados con mejor visibilidad (donde el eclipse se verá más alto y durará más tiempo) son:



Baja California

Sonora

Sinaloa

Quintana Roo

Nayarit

Jalisco

Michoacán

Guerrero

Coahuila

A total lunar eclipse is coming 🌕 🌏 ☀️



In the early morning hours of March 3, 2026 (UTC), the full Moon will pass through Earth’s shadow, reddening the lunar surface. Here’s what you need to know: https://t.co/3yyVsE22An



Credit: NASA’s Scientific Visualization Studio pic.twitter.com/D091JHDdqd — NASA Solar System (@NASASolarSystem) February 24, 2026

Sin embargo, si estás en estados como la CDMX, Nuevo León, Puebla o Yucatán, ¡no te preocupes! También será visible, solo que la Luna estará un poco más baja en el horizonte.

Lo mejor de los eclipses lunares es que no necesitas equipo especial como en los eclipses solares. Puedes verlo directamente sin riesgo para tus ojos.

¿Cuándo será el próximo eclipse total visible en México?