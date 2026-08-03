¿Qué es un downburst? El fenómeno detrás de los fuertes vientos e inundaciones en municipios de Nuevo León

Ante las lluvias y fuertes vientos que sorprendieron a Nuevo León durante este fin de semana, Protección Civil de Monterrey emitió una alerta llamada downburst; una corriente de aire capaz de generar vientos con fuerza suficiente para derribar todo a su paso.

Por estas condiciones climáticas, este domingo 2 de agosto se reportó la destrucción de varios puestos instalados en un mercadito de la colonia San Gilberto, en Santa Catarina, además de lluvias de moderadas a fuertes en municipios como Apodaca, Juárez y otros puntos de la zona metropolitana.

Fuertes lluvias y vientos arrasaron con puestos en mercadito de Col. San Gilberto en Santa Catarina, mientras en varios puntos ZM Monterrey hay precipitaciones de moderadas a fuertes, al igual que núcleos de tormentas, como en centro de Apodaca y Juárez por frente en Nuevo León. pic.twitter.com/9lfPV68nKu — Jesús Rubén Peña (@revistacodigo21) August 2, 2026

¿Qué es un downburst y cómo se forma?

Un downburst es una corriente de aire que desciende de manera muy rápida desde el interior de una tormenta hasta impactar el suelo. Una vez que toca tierra, ese aire se dispersa en todas direcciones, generando ráfagas de viento extremadamente fuertes. A pesar de su fuerza, no es igual de destructivo que un torbellino.

Este fenómeno se produce dentro de las nubes cumulonimbus, conocidas por ser las responsables de que el cielo se ponga negro, con tormentas intensas, lluvias torrenciales, granizo y actividad eléctrica.

A diferencia de un tornado, cuyos vientos giran alrededor de un eje, el downburst genera un movimiento descendente que posteriormente se expande de forma horizontal al llegar al suelo.

Microburst y macroburst: así se clasifica el downburst

Los especialistas clasifican este fenómeno de acuerdo con la región que afecta y los daños provocados a su paso:



Microburst : cuando la corriente descendente tiene un alcance horizontal de hasta cuatro kilómetros.

: cuando la corriente descendente tiene un alcance horizontal de hasta cuatro kilómetros. Macroburst: cuando el fenómeno supera los cuatro kilómetros de extensión.

En ambos casos, las ráfagas de viento pueden ser muy intensas y ocasionar daños importantes en cuestión de minutos. Además, se trata de un fenómeno muy localizado. Es decir, como en una región puede llover en la otra no.

Es importante aclarar que las corrientes descendentes pueden generar vientos tan fuertes como una tormenta o con lluvias torrenciales, por lo que representan un peligro para personas, vehículos e infraestructura.

Durante las lluvias registradas este fin de semana, los fuertes vientos provocaron daños materiales en diferentes municipios del estado.

¿Cómo protegerse durante un downburst?

Durante la temporada de lluvias, estos fenómenos pueden repetirse constantemente por lo que es importante mantenerse informado cuando exista pronóstico de tormentas severas.

Las principales recomendaciones son:

