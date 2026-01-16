VIDEO: Impresionante torbellino sorprendió a habitantes de Teapa, Tabasco dejando afectaciones

La tarde de este 15 de enero de 2026, los habitantes de la ranchería Las Lilias, en el municipio de Teapa, fueron testigos de un fenómeno meteorológico impresionante. Una tromba o torbellino, derivada de la inestabilidad climática que genera el frente frío número 28 , cruzó por las zonas de cultivo, dejando a su paso daños materiales que han puesto en alerta a las autoridades de Tabasco.

El fenómeno fue captado en video por vecinos de la zona, quienes reportaron que el viento impactó directamente contra las plantaciones de plátano, uno de los principales motores económicos de la región Sierra. Tras el despliegue del Centro Regional SIERRA del IPCET y personal de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMP), se confirmó que no hubo personas lesionadas ni daños estructurales en viviendas.

#LoÚltimo | Una tromba o torbellino se registró esta tarde en el municipio de Teapa, como parte de los fenómenos meteorológicos generados por el frente frío número 28 que afecta al Estado de #Tabasco.



¿Qué hacer en caso de una tromba o torbellino?

Ante la aparición de estos fenómenos de viento extremo, Protección Civil recomienda seguir estas medidas de seguridad de forma inmediata:

Busca refugio seguro: Dirígete a una construcción sólida, preferiblemente un cuarto interior o sótano. Aléjate de ventanas. Evita estructuras endebles: Si te encuentras en el exterior, no te refugies bajo árboles o estructuras de lámina que puedan desprenderse. Protégete de proyectiles: En el campo o la calle, colócate en una zona baja (como una zanja) y cubre tu cabeza con los brazos. Asegura tu propiedad: Si hay aviso previo de vientos fuertes, asegura techos de lámina, puertas y ventanas.

CNPC emite alerta nacional por frente frío 28 y 29

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informaron que, aunque el frente frío 28 se desplaza hacia el sureste, la vigilancia es máxima. Se esperan bajas temperaturas y lluvias intensas de hasta 150 mm en Tabasco y Chiapas, además de un evento de "Norte" con rachas de hasta 100 km/h en el Istmo de Tehuantepec.

Sin embargo, el peligro no termina ahí. Se ha confirmado el ingreso del frente frío número 29 para este fin de semana, el cual afectará inicialmente al norte y noreste del país, para luego recorrer el oriente y sureste, alcanzando la Península de Yucatán.

Restricciones marítimas y cierre de puertos en el Golfo por frente frío 28

Debido al fuerte oleaje y las rachas de viento, la Secretaría de Marina ha determinado el cierre de puertos para evitar tragedias en el mar:

Embarcaciones mayores: Cerrados Veracruz, Coatzacoalcos, Alvarado, Dos Bocas y Frontera.

Cerrados Veracruz, Coatzacoalcos, Alvarado, Dos Bocas y Frontera. Embarcaciones menores: Suspensión de actividades en casi toda la costa de Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

La corporación exhortó a la población a mantenerse abrigada, cubrir nariz y boca para evitar enfermedades respiratorias y estar atentos a los boletines oficiales, ya que las lluvias y vientos persistirán durante los próximos días.