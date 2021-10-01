Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem y más leyendas aparecerán en el Super Bowl

La National Football League (NFL) confirmó los artistas invitados para el show de medio tiempo del Super Bowl LVI que se celebrará en febrero del próximo año, y en el que participarán cinco “artistas legendarios” como Dr. Dre, Snoop Dogg y Eminem.

A través de un mensaje en las redes sociales, la NFL reveló a los cantantes que participarán en el tradicional show del medio tiempo del Super Bowl. Además, Dr. Dre, Snoop Dogg y Eminem, también estarán Mary J. Blige y Kendrick Lamar.

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La NFL destacó que entre los cinco “artistas legendarios” que participarán en el Super Bowl LVI suman 43 premios Grammy y 19 álbumes en el lugar 1 de la lista Billboard. Además, el hip hop será el género que dominará el espectáculo con intérpretes que dominaron las listas musicales durante los años 2000.

“43 Grammy's, 19 discos No. 1 en la lista de Billboard, 5 épicos creadores de éxitos”, fue como la NFL anunció en Twitter a Dr. Dre, Snoop Dogg y Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar para el show del Super Bowl.

Famosos reaccionan a su próxima participación en el Super Bowl

“La oportunidad de actuar en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, y hacerlo en mi propio patio trasero, será una de las mayores emociones de mi carrera", dijo Dr. Dre en un comunicado.

Además, el resto de los artistas aseguró estar emocionados por presentarse juntos en el próximo show de medio tiempo del Super Bowl LVI, por lo que compartieron la imagen de los cinco “artistas legendarios” que inicialmente difundió la NFL.

¿Cuándo será el Super Bowl LVI?

El Super Bowl LVI se celebrará el próximo 13 de febrero de 2022 en Los Ángeles, California, donde será la primera vez que los cinco artistas se presenten juntos en un escenario.