Carl Nassib, primer jugador de la NFL en declararse abiertamente gay

Carl Nassib, ala cerrada de los Raiders de Las Vegas, hizo historia al convertirse en el primer jugador abiertamente gay en la historia de la NFL.

El jugador de 28 años compartió un video en su cuenta de Instagram en el que afirmó que no lo hace por llamar la atención, sino porque quiere sentar un precedente tanto en la NFL como en el deporte en general.

"¡Feliz Mes del Orgullo! Estoy en mi casa, en West Chester, Pensilvania. Sólo quería tomarme un momento para decir que soy gay. Quise hacer esto desde hace mucho tiempo, pero finalmente me siento lo suficientemente cómodo para sacarlo de mi pecho. Realmente tengo la mejor vida, la mejor familia, amigos y trabajo que cualquiera pudiera desear”, afirmó Carl Nassib.

Soy una persona a la que le gusta mucho su privacidad, así que quiero que sepan que no hago esto por atención. La visibilidad es muy importante. Espero que un día, este tipo de videos dejen de ser necesarios, pero mientras haré lo mejor que pueda para crear una cultura de la aceptación

Luego de que el jugador de los Raiders hablara abiertamente sobre su homosexualidad, Carl Nassib añadió que donará 100 mil dólares a Trevor Project, una organización que trabaja para prevenir el suicidio entre miembros de la comunidad LGBT+.

“Son una organización increíble, son el servicio de prevención de suicidios LGBT+ número uno para los jóvenes de Estados Unidos. Realmente están haciendo cosas increíbles y me siento emocionado por ser parte de ello”, explicó el atleta sobre la organización.

Te puede interesar: UEFA prohíbe la iluminación del estadio de Múnich con bandera LGBT

Raiders, orgullosos de Carl

Luego de que Carl Nassib diera su poderoso mensaje, justo en el Mes del Orgullo, decenas de aficionados y personalidades de todos los ámbitos expresaron su reconocimiento al ala cerrada.

“Bien por ti, Carl. Me alegra mucho que creas que algún día este tipo de anuncios no serán necesarios y no serán considerados como grandes noticias”, compartió J.J. Watt, ala cerrada de los Texans de Houston.

A los reconocimientos también se unió el equipo de Nassib, los Raiders, quienes compartieron el mensaje de su jugador junto a la frase “Orgullosos de ti, Carl”.

Proud of you, Carl 🖤 pic.twitter.com/R9aJxYFefW — Las Vegas Raiders (@Raiders) June 21, 2021

Te puede interesar: Cruz Azul no está, ni estará a la venta, aclara Cooperativa