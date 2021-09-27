VIDEO: Justin Tucker rompe récord con gol de campo más largo de la NFL

Los Baltimore Ravens perdían el duelo ante Detroit Lions por un punto. Sin embargo, Justin Tucker intentó un gol de campo de 66 yardas y lo anotó, con lo que rompió el récord al convertirse en el más largo en la historia de la NFL, mejorando la marca de 64 yardas de Matt Prater, establecida en 2013 con los Broncos de Denver.

La patada que dio el triunfo a los Raven y con la que Justin Tucker rompió el récord del gol de campo fue preparada por un pase de Lamar Jackson de 36 yardas para convertir una cuarta y 19, encontrando a Sammy Watkins.

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El gol de campo cayó con tres segundos en el reloj para finalizar el último cuarto, cuando Justin Tucker sentenció la victoria de los Baltimore Ravens 19 a 17 sobre los Detroit Lions. Al finalizar el partido, todo el equipo de Baltimore y el cuerpo técnico celebraron el récord obtenido.

Justin Tucker rompe su propia marca de gol de campo

El gol de campo que Justin Tucker consiguió en el partido de este domingo no solo rompió el récord en la historia de la NFL, sino la también la personal del pateador, ya que la anotación más larga que había conseguido fue de 61 yardas, la cual le dio el triunfo a los Ravens en su último partido en el Ford Field hace ocho años.

Además, con este gol de campo, Justin Tucker mejoró su marca a 16 de 16 goles de campo conseguidos en último de minuto del tiempo regular en lo que va de su carrera en la NFL.

Las imágenes del récord que consiguió Justin Tucker con el gol de campo fueron compartidas por la NFL y su propio equipo a través de las redes sociales.