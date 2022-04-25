Video: Dramático rescate, policía salva familia de un incendio en EU

La policía de Florida efectuó el dramático rescate de una bebé, su madre y abuela que quedaron literalmente atrapadas por el incendio de un edificio de la ciudad de Orlando en Estados Unidos (EU).

Las imágenes del rescate fueron captadas por una cámara corporal colocada en el uniforme de uno de los policías de Florida y muestran al uniformado mientras efectúa el dramático rescate una bebé de tan solo un año de nacida.

A su llegada al incendio, los agentes de policía de Orlando en EU, encuentran a una madre y una bebé de un año que literalmente quedaron atrapadas por las llamas de un incendio y que necesitaban ser rescatadas del inmueble.

Uno de los uniformados se trepó (tres pisos) por los balcones del inmueble en llamas para rescatar a la bebé, a su madre y a su abuela de un incendio desatado en el departamento en que se encontraba junto al de la familia.

Amazing video of OCSO Deputy rescuing baby girl from fire!



Early this morning, deputies were assisting @OCFireRescue & saw a baby & mom on 3rd floor balcony with flames coming from the apartment. Deputy Puzynski climbed the outside balconies & mom handed baby down to him. pic.twitter.com/T5JeXLY7tA — Orange County Sheriff's Office (@OrangeCoSheriff) April 23, 2022

Rescate de una bebe atrapada en edificio en llamas en Orlando

El dramático rescate sucedió durante el pasado fin de semana y el Departamento de Policía de Orlando señaló que: "Los agentes asistían al Departamento de Bomberos de Orlando para rescatar a una bebé y una mamá en el balcón del tercer piso con llamas provenientes del apartamento". El policía William Puzynski fue precisamente el uniformado que trepó por los balcones del inmueble en llamas hasta que la madre le entregó a la bebé.

Conforme al diario "Nuevo Herald", el siniestro se desató en el complejo de apartamentos "Isles at East Millenia", ubicado en el 980 Lake Fountain Dr. en Orlando, EU.

William Puzynski, policía de Orlando le dijo a los medios: "Tenía que salvarla". El uniformado agregó que cuando comenzó a ascender escuchó llorar a un bebé, por lo que miró hacia arriba y entonces fue cuando vio que había una pequeña en los brazos de su madre.

William Puzynski, policía de Orlando:

En ese momento supe que tenía que salvar al bebé. Empecé a escalar el edificio, pero no pude llegar hasta el final. Fue entonces cuando mis compañeros me ayudaron y pude llegar al segundo piso, luego subí al tercero, agarré al bebé y entonces le entregué el bebé a mis socios.

Al final, la bebé, madre y abuela fueron rescatadas con ayuda de una escalera. El Departamento de Bomberos de Orlando señaló que hubo tres heridos y 12 apartamentos afectados por el incendio.