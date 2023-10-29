¡La otra cara de Matthew Perry! Estas fueron las adicciones que marcaron al actor de ‘Friends’

La tarde de este 28 de octubre se reportó la muerte de Matthew Perry, famoso por interpretar al personaje de ‘Chandler Bing’ en la serie de ‘Friends’. Su fallecimiento también trajo a la memoria de los fans el recuerdo de las terribles adicciones a las que el actor era víctima durante los rodajes del programa.

La exitosa serie de ‘Friends’ tuvo una duración de 10 temporadas y 234 episodios a lo largo de 10 años, época en la que Matthew Perry confesó haber sobrellevado momentos terribles a causa de su adicción a las drogas y el alcohol.

En 2022, Mathew Perry lanzó su libro de memorias llamado ‘Friends, lovers and the big terrible thing’, donde contó que durante mucho tiempo fue incapaz de ver a su personaje ‘Chandler Bing’ porque afuera del set, alejado de las risas y las celebraciones, vivió un verdadero infierno: una complicada adicción que lo llevó a rehabilitación cerca de 15 veces.

Del alcohol a las drogas: así vivía el actor de ‘Friends’

Según compartió Mathew Perry, se gastó aproximadamente nueve millones de dólares en desintoxicarse del alcohol y las drogas. Todo comenzó justo con la grabación de ‘Friends’ cuando el actor solo tenía 24 años y apenas se percataba de que tenía un “ligero” problema de alcohol; sin embargo, luego de 10 año todo se agravó.

A los 35 años de edad, justo en el momento cumbre de su carrera, Perry se dio cuenta de que no podría controlarlo y pasaba de un centro de rehabilitación a otro. Aunque el momento que marcó por completo su vida fue después de rodar la escena en la que su personaje, Chandler Bing, se casa con Monica Geller.

“Me casé con Monica y me llevaron de regreso al centro. En el punto más alto de ‘Friends’ el punto más alto de mi carrera, el momento más icónico del programa”, añadió.

Muere reconocido actor de ‘Friends’, ¿quién fue?| ‘Friends’

En su libro relata cómo sobrellevo sus adiciones a los opiáceos, cocaína y muchas más sustancias, siempre con mucho respeto a sus compañeros y su trabajo, quienes no dimensionaban el tamaño del problema, pues era un secreto a voces.

Recuerda que en una ocasión, la actriz Jennifer Aniston se presentó en su camerino para confesarle, “de una forma un tanto extraña, pero muy cariñosa”, que el grupo sabía que estaba bebiendo de nuevo: “Podemos olerlo”.

En otra ocasión, el casting completo de ‘Friends’ le hizo una intervención en su camerino. Año con año, en cada temporada, en cada episodio, Mathew Perry intentaba dejar de ser preso de sus adicciones.

¿De qué murió Matthew Perry?

Matthew Perry fue encontrado muerto la tarde de este 28 de octubre en su casa ubicada en Los Ángeles, California, donde aparentemente podría haberse ahogado.

A pesar de su constante abuso de drogas, el intérprete de ‘Friends’ fue hallado en el jacuzzi de su casa sin la presencia de sustancias ilícitas a su alrededor.

De igual forma, se descartó la opción de que la muerte del actor se haya tratado de un suicidio o un asesinato.