Murió Matthew Perry, actor famoso por interpretar al entrañable “Chandler Bing” en la serie ‘Friends’, de acuerdo con el medio TMZ. La estrella habría fallecido durante la tarde de este sábado 28 octubre a los 54 años de edad, ¿cuál fue la causa?

Perry es reconocido por interpretar el papel de ‘Chandler Bing’ en la exitosa serie de ‘Friends’, que tuvo una duración de 10 temporadas y 234 episodios. El actor estadounidense era uno de los personajes más queridos del programa debido al incomparable sentido del humor que desarrolló como mecanismo de defensa al divorcio de sus padres.

Gracias a su éxito en ‘Friends’, el artista fue invitado a muchos otros programas de televisión a lo largo de los años, como ‘Boys Will Be Boys’, ‘Growing Pains’, ‘Silver Spoons’, entre otros.

¿Cuál fue la causa de muerte de Matthew Perry, actor de ‘Friends’?

Los informes policiales revelan que el también actor de ‘17 otra vez’ fue encontrado muerto la tarde de este sábado 28 de octubre en su casa ubicada en Los Ángeles, California, donde aparentemente podría haberse ahogado.

A pesar de que en algún momento, Matthew Perry confesó que casi muere a los 49 años debido al abuso de drogas, en esta ocasión el intérprete de ‘Friends’ fue hallado en el jacuzzi de su casa sin la presencia de sustancias ilícitas a su alrededor.

Hasta ahora también se ha descartado la opción de que su muerte habría tratado de un suicidio o bien un asesinato. Sin embargo, los informes policiales continúan.

Así fue encontrado Matthew Perry el día de su muerte

Por su parte, el Departamento de Policía de Los Ángeles emitió un comunicado informando la muerte de Matthew Perry: “Respondimos a la cuadra 1800 de Blue Sail Rd para una investigación de la muerte de un hombre a las 4:10 pm de esta tarde. Tenía unos 50 años”.

El Departamento de Policía de Los Ángeles habría acudido a la escena del crimen gracias a una llamada de emergencia en la que se reportaba que alguien había sufrido un paro cardíaco sin saber que se trataba del actor.