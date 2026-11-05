“Los mejores años en la historia": Trump defiende su gobierno tras derrota en elecciones de EU

La derrota republicana en las elecciones intermedias de Estados Unidos representó un cambio en el escenario político para Donald Trump, pues ahora los demócratas tienen el control de la Cámara de Representantes y el Senado.

A pesar de los resultados en su contra, el presidente no consideró que los estadounidenses hayan votado para reprobar las acciones efectuadas durante su mandato.

Trump destaca los resultados positivos de su mandato

En entrevista con Fox News, Donald Trump aseguró que los últimos dos años habían sido positivos para su gobierno, particularmente en materia económica y en las acciones emprendidas desde la Casa Blanca, rechazando que los resultados electorales debieran entenderse como una desaprobación a su liderazgo.

“Pero no lo veo como un golpe contra mí. Hemos tenido los mejores dos años en la historia de la presidencia en términos de la economía, en términos de todo lo que hemos hecho”, declaró el presidente de Estados Unidos.

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Al ser cuestionado sobre los factores que pudieron influir en el resultado, descartó que la guerra con Irán fuera la principal razón del retroceso republicano.

Tampoco atribuyó el resultado al incremento de precios relacionado con los aranceles comerciales ni a su insistencia en impulsar asuntos que, según las críticas, no correspondían a las principales preocupaciones de los electores.

Trump arremete contra los candidatos republicanos

Donald Trump calificó los resultados como una sorpresa menor y argumentó que los republicanos enfrentaban condiciones desfavorables desde antes de la jornada electoral.

Pese al cambio en la composición del Congreso, el mandatario sostuvo que sus planes de gobierno no sufrirían modificaciones y que continuaría impulsando su agenda con el mismo ritmo.

Y aunque la estrategia del Partido Republicano no produjo el resultado que esperaba, el mandatario atribuyó el fracaso a la falta de conexión de los aspirantes con los ciudadanos de Estados Unidos y no a su propia participación en la campaña.

