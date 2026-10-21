¡Alerta sanitaria! OMS pide reforzar vigilancia por brote de ébola y evitar nuevos contagios; esto se sabe

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió reforzar la vigilancia epidemiológica y mantener un alto nivel de preparación en África tras la confirmación de un nuevo caso de ébola en Nigeria. La infección fue identificada en el Territorio de la Capital Federal, donde las autoridades sanitarias activaron medidas para evitar la propagación del virus.

De acuerdo con un comunicado por la OMS, Nigeria confirmó un caso importado de enfermedad por el virus del Ébola de la variante Bundibugyo. Con este diagnóstico, el país se convirtió en el quinto en detectar esta variante desde que se declaró un brote en la República Democrática del Congo el 15 de mayo de este año.

¿Qué se sabe del caso de ébola confirmado en Nigeria?

Según la información de las autoridades sanitarias, la paciente es una mujer que tenía antecedentes recientes de viaje a Uganda. Sus síntomas comenzaron el 7 de octubre, cuatro días después de su llegada a Nigeria.

El 11 de octubre acudió a un centro médico privado en Abuya, la capital del país, y posteriormente las pruebas de laboratorio confirmaron la infección el 20 de octubre.

La mujer permanece aislada y recibe atención médica. Mientras tanto, las autoridades identificaron a 44 personas que tuvieron contacto con ella, quienes se encuentran bajo seguimiento sanitario para detectar posibles síntomas y determinar si hubo transmisión.

¿Por qué la OMS pide reforzar la vigilancia en África?

La advertencia de la OMS ocurre en medio de un brote de ébola por la variante Bundibugyo que continúa evolucionando en la República Democrática del Congo y que ha generado casos importados en otros países.

Ante este escenario, el organismo internacional instó a los países africanos a mantener una preparación elevada para identificar oportunamente nuevos contagios y evitar que el virus siga propagándose.

Entre las medidas recomendadas se encuentran fortalecer la vigilancia epidemiológica, investigar rápidamente las alertas sanitarias, garantizar que los laboratorios puedan analizar de forma segura las muestras sospechosas y mantener preparados los equipos de respuesta rápida y atención clínica.

Le #Nigéria🇳🇬 a confirmé un cas importé de maladie d’#Ebola due au virus Bundibugyo dans le Territoire de la capitale fédérale, ce qui en fait le cinquième pays à détecter le virus depuis qu’une épidémie de cette maladie a été déclarée en RDC le 15 mai 2026. Pour en savoir plus : 👉🏿https://t.co/ZplLo2Nz9u — OMS Afrique (@OMS_Afrique) October 21, 2026

¿La OMS recomienda restringir los viajes por el ébola?

A pesar de la confirmación del caso en Nigeria, la OMS indicó que no recomienda imponer restricciones de viaje o comercio con los países afectados por este evento.

El organismo señaló que continúa vigilando la evolución de la situación y revisando su evaluación de riesgos conforme se dispone de nueva información.