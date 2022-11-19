Ebrard: aficionado que llevó alcohol a Qatar, no representa a México

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard se pronunció acerca del caso del aficionado mexicano que llevó alcohol al Mundial de Qatar 2022 pese a las múltiples restricciones del país árabe; "no representa a México", indicó el canciller.

Durante la inauguración del centro México - Qatar 2022 (CMQ), lugar que auxiliará a los miles de aficionados que asistirán a la justa mundialista que está a menos de 48 horas de iniciar, el canciller Ebrard hizo un llamado a los mexicanos a "portarse bien" y respetar las normas establecidas por el país árabe.

Inaugurando Centro México en Qatar con Jared Borgetti,equipo SRE , nuestra afición y la oficial Galindo de la Guardia Nacional . pic.twitter.com/e3UcN1kdQ3 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 19, 2022

A través de una entrevista para la prensa, Ebrard indicó que históricamente en eventos deportivos, la afición mexicana es reconocida por su alegría y no por ser conflictiva, actitud que espera prevalezca en el Mundial de Qatar 2022, palabras que expresó en referencia al aficionado que llevó alcohol de forma ilegal al país árabe:

Esas acciones no nos califican, ni son nuestra imagen, México es conocido como un pueblo alegre y respetuoso, ese tipo de cosas no se deberían de repetir, porque no somos nosotros. Marcelo Ebrard

De igual forma, Marcelo Ebrard enfatizo que en Qatar hay todo tipo de productos de fácil acceso para los aficionados, por lo que se deben respetar al país anfitrión del Mundial 2022 y adquirir los productos conforme las leyes lo indican.

Aficionado mexicano presume ingresar alcohol a Qatar 2022

Las declaraciones de Ebrard fueron pronunciadas luego de que se viralizará el video de un aficionado mexicano ingresando una botella de alcohol de forma ilegal a Qatar 2022.

El video, que actualmente cuenta con más de 45 mil "me gusta", muestra al aficionado mexicano en el Aeropuerto Internacional Hamad, ubicado en la capital de Qatar, escondiendo una botella de alcohol al interior de su chamarra.

Ante estos hechos, el canciller Marcelo Ebrard fue cuestionado por la prensa, donde destacó que el caso del mexicano que metió una botella de alcohol se trata de un hecho aislado, pues dijo que hasta el momento ha habido miles de llegadas al país árabe sin que se suscite un hecho similar.

