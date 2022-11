Qatar 2022: A qué hora y dónde ver la inauguración del Mundial en México

Llegó la fecha más anhelada por los amantes del fútbol, pues luego de cuatro años y medio de espera, este domingo 20 de noviembre finalmente comenzará la Copa del Mundo y lo hará con la inauguración del Mundial, una llena de expectativa e incertidumbre, pues no se sabe quién protagonizará el show ni lo que tenga preparado el emblemático Estadio Al Khor.

Afortunadamente para los aficionados mexicanos, la transmisión por televisión para la inauguración del Mundial se podrá sintonizar de manera gratuita a través de Azteca 7, el #CanalDelMundial, con la transmisión infaltable de Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos.

¿A qué hora es la apertura del Mundial de Qatar?

La inauguración de Qatar 2022 será este domingo 20 de noviembre y la transmisión será en vivo y gratis a través de Azteca 7 a partir de las 20:45 de la mañana, en horario del centro de México.

De esta forma la emisión desde tierras mundialistas comenzará una hora y 15 minutos antes del partido inaugural entre Qatar y Ecuador, espacio en el que se llevará a cabo la inauguración y la introducción a una nueva Copa del Mundo a través de Azteca Deportes .

¡Y QUE EMPIECE LA ILUSIÓN! 😍



La Selección Mexicana ya llegó a su hotel de concentración para Qatar 2022 🇲🇽



La transmisión de televisión para el Mundial de Qatar en México:

El Mundial de Qatar se podrá ver a través de las pantallas de TV Azteca #ElCanalDelMundial, con 32 partidos confirmados desde la fase de grupos y hasta la final de la Copa del Mundo, por lo que exactamente la mitad del Mundial se podrá disfrutar a través de la televisión abierta en México.

Azteca Siete será el canal encargado de emitir la inauguración, la gran final del Mundial y las dos semifinales del Qatar 2022, además de emitir 23 compromisos de la fase de grupos, cuatro juegos de octavos de final y dos más de cuartos de final.

@AztecaDeportes Christian Martinoli y Luis García narrarán la inauguración del Mundial por Azteca 7

Los horarios del Mundial de Qatar en México:



Luego de la inauguración y los primeros partidos del lunes, correspondientes a los grupos A y B, los horarios de la fase de grupos quedarán fijos y establecidos de la siguiente forma:

4:00 am, primer partido; 7:00 am, segundo partido; 10:00 am, tercer partido, y 13:00 pm, cuarto y último partido del día.

De esta forma se disputarán cuatro partidos diarios de fase de grupos y correspondientes a dos grupos distintos, todos en horario del Centro de México.