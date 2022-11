¿Cómo y dónde ver el Mundial de Qatar 2022 por televisión en México?

Se aproxima una nueva edición de la Copa del Mundo, la cual se llevará a cabo en territorio árabe y en la que verá a la Selección Mexicana intentar reponerse ante la adversidad de los últimos resultados; sin embargo, el interés de miles de aficionados en México también se extiende por otras selecciones, de modo que a continuación te decimos cómo ver el Mundial de Qatar 2022 completo por televisión.

Cabe recordar que este será el último Mundial con 32 equipos participantes y 64 compromisos a lo largo del mes, por lo que la distribución de partidos por día será distinta a lo que se viene en el futuro; mientras tanto, Qatar 2022 tendrá un promedio de cuatro juegos diarios en fase de grupos y con horarios a partir de las 4 de la mañana, en tiempo de la Ciudad de México.

¿Cuándo empieza el Mundial de Qatar 2022?

El Mundial de Qatar empieza el domingo 20 de noviembre con un solo partido, el correspondiente a la inauguración entre la anfitriona Qatar y Ecuador. Este arrancará a las 10 de la mañana y se podrá ver por televisión abierta desde México por Azteca Deportes.

Vive la magia de Qatar en El Canal Del Mundial. ⚽️🐫 Prepárate para disfrutar la mejor cobertura con el equipo de @AztecaDeportes en la pantalla de @AztecaSiete. 📺🏆 #SoloTienesQueDesearlo pic.twitter.com/RBfDmtQm3h — Azteca 7 (@AztecaSiete) October 26, 2022

Los horarios del Mundial de Qatar en México:

Luego de la inauguración y los primeros partidos del lunes, correspondientes a los grupos A y B, los horarios de la fase de grupos quedarán fijos y establecidos de la siguiente forma:





4:00 am, primer partido; 7:00 am, segundo partido; 10:00 am, tercer partido, y 13:00 pm, cuarto y último partido del día.

De esta forma se disputarán cuatro partidos diarios de fase de grupos y correspondientes a dos grupos distintos, todos en horario del Centro de México.

Transmisión de televisión para el Mundial de Qatar 2022 en México

El Mundial de Qatar 2022 se podrá ver a través de las pantallas de TV Azteca #ElCanalDelMundial, con 32 partidos confirmados desde la fase de grupos y hasta la final de la Copa del Mundo.

Azteca Siete será el canal encargado de emitir la inauguración, la gran final del Mundial y las dos semifinales del Qatar 2022, además de emitir 23 compromisos de la fase de grupos, cuatro juegos de octavos de final y dos más de cuartos de final.

Azteca Deportes Azteca Siete será el Canal del Mundial de Qatar 2022

Todos los partidos de la Selección Mexicana serán transmitidos por Azteca Deportes con el equipo encabezado por Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos, siempre por televisión abierta a través del Canal del Mundial.

De igual forma, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la explanada del Monumento a la Revolución tendrá una pantalla gigante donde se emitirán todos los partidos del Mundial de Qatar 2022 de manera gratuita, abierta para todos los ciudadanos que deseen asistir.