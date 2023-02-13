Ebrard inaugura mesa de diálogos entre Gobierno de Colombia y ELN

Esta mañana, el canciller Marcelo Ebrard Casaubon, inauguró el segundo ciclo de negociaciones de la mesa de diálogos entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que tendrá lugar en nuestro país durante las próximas semanas.

Ebrard agradeció la invitación y confianza depositada, tanto del gobierno de Colombia como del ELN, para que México sea anfitrión de este segundo ciclo.

Segundo Ciclo de Negociaciones entre el Gobierno de Colombia y el ELN. Nuestro país contribuirá en todo lo que esté a su alcance para que tengan éxito y avance la paz. Bienvenidos !! pic.twitter.com/wJ3NhZC3d0 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 13, 2023

Asimismo, reiteró que México será un anfitrión confiable, solidario, neutral y respetuoso con ambas partes, e hizo votos para que en la Mesa de Diálogo de Paz se alcancen soluciones inclusivas y sostenibles que se traduzcan en beneficios para Colombia.

“México refrenda su vocación como un país facilitador de encuentros, un país que seguirá defendiendo el diálogo y la solución pacífica de controversias”, aseguró el secretario.

Director del IMSS asiste a la ceremonia

A la ceremonia también asistió Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y presidente de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS).

Señaló que durante ocho décadas este organismo ha unido a los países de Latinoamérica en un propósito por encontrar en la seguridad social.

“Al cumplir 80 años, estamos seguros de que ser el espacio para esta segunda ronda de negociaciones, augura muchos años más de encuentro, de diálogo y de permanencia de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social; como su presidente, les doy la más cordial bienvenida”.

