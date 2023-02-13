México tercer lugar mundial con más solicitantes de refugio: Comar

Ciudad de México. Asegura la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar, México es el tercer país, en el mundo con más solicitantes de refugio a nivel mundial sólo atrás de Estados Unidos y Alemania.

Los ciudadanos que principalmente piden refugio son de Haití, Honduras, Venezuela, Cuba, Salvador , Guatemala Afganistán, Brasil, Chile y Nicaragua.

Se advierte que en lo que va de este gobierno, se han recibido más de 350 mil 523 solicitudes de refugio.

“Realmente ha llamado mucho la atención que sobre todo, ya desde el 2019, empezó a incrementar mucho el número de países de origen, antes era mucho más común que vinieran de América Central, y del Caribe, poco a poco fue aumentando el número y el año 2019 ya vinieron de varios continentes prácticamente de todos, menos Oceanía y el año 2021, rompimos la marca para tener la marca de todos los continentes del mundo y con 110 países de origen que es una cifra inédita, pero en el 2022, se rompió la marca y tenemos de todos los continentes de 118 piases de origen", dijo Andrés Martínez, titular de la Comar.

Por otra parte, el coordinador de la Comar denunció que muchos solicitantes de refugio han abusado de este mecanismo, y advirtió que de no detenerse puede colapsar el servicio que presta.

"Colocar a la Comar cómo que es una agencia de viajes y que por lo tanto emitimos documentos para que la gente viaje es una, no solamente es falso, sino coloca en jaque el propios sistema".

¿Qué derechos tiene un refugiado en México?

Quienes soliciten la condición de refugio cuentan con varios derechos, entre ellos no ser devueltos a su país de origen o cualquier otro en donde su integridad o libertad estén en peligro, derecho a la no imposición de sanciones por ingresar ilegalmente a un territorio, también, en caso de no hablar el idioma local, los refugiados tienen derecho a acceder a un intérprete. Asimismo, los solicitantes de refugio tienen el derecho a conocer el procedimiento para determinar su condición de refugiado, mismo que será gratuito y confidencial.