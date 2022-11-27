Ebrard reporta que no hay mexicanos detenidos en Qatar 2022

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, reportó que no hubo mexicanos detenidos este día tras el partido de México vs Argentina en el Mundial de Qatar 2022, pese a que se presentaron algunos incidentes entre las aficiones.

Mediante su cuenta de Twitter, Ebrard informó que se comunicó con el gobierno de Qatar, donde se realizará la copa mundialista de futbol, para conocer la situación de los mexicanos.

“Me reporta el gobierno de Qatar que no ha habido ningún mexicano detenido durante el mundial de futbol en curso. Bien”, escribió el canciller mexicano.

Me reporta el gobierno de Qatar que no ha habido ningún mexicano detenido durante el mundial de fútbol en curso . Bien !! — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 27, 2022

No obstante, sí se presentaron algunos incidentes durante la semana, aunque ningún fue motivo para detener a los mexicanos involucrados.

El primero ocurrió el pasado jueves, cuando aficionados mexicanos y argentinos protagonizaron una pelea en calles de Doha, la cual se volvió viral en las redes sociales.

En el video se pudo ver que las autoridades no intervinieron en la pelea de aficionados mexicanos y argentinos, e incluso algunos visitantes de otros países observaron la riña.

El viernes, en redes sociales se volvió viral un video de varios mexicanos entonando un cántico para hacer enojar a los argentinos, lo cual terminó con una pequeña discusión.

Finalmente, este sábado durante el partido de México contra Argentina en Qatar 2022, aficionados argentinos y mexicanos se agarraron a golpes en las gradas. El momento también quedó grabado en un video que circuló en redes sociales.

Mexicanos detenidos en Qatar 2022

En la primera semana del Mundial de Qatar 2022, ya fueron detenidos cuatro mexicanos, no obstante pronto quedaron en libertad ya que sus infracciones fueron menores y la Secretaria de Relaciones Exteriores intervino para ofrecerles asistencia consular.

Al finalizar el partido de México y Polonia detuvieron a dos mexicanos en el estadio por ingerir bebidas alcohólicas, algo que está prohibido en Qatar 2022.

Otro mexicano fue detenido porque portaba demasiados boletos para un partido, no obstante logró comprobar que eran para su familia. El último mexicano portaba una cantidad importante de dinero, el problema también se resolvió satisfactoriamente.