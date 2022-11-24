Aficionados mexicanos y argentinos protagonizan pelea en Qatar 2022

Previo al partido del día sábado entre México y Argentina, aficionados de ambos equipos en el Mundial de Qatar 2022 protagonizaron una pelea en calles de Doha que fue grabada por varias personas que se encontraban alrededor y se viralizó rápidamente.

En los videos compartidos en redes sociales como Twitter se puede observar la riña al exterior de un estadio, los sujetos que protagonizaron la pelea resultaron con heridas como raspaduras y golpes que no requirieron asistencia médica.

Asimismo, en el video se puede ver que las autoridades no intervinieron entre la pelea de aficionados de México y Argentina, e incluso algunos visitantes de otros países se encuentran viendo la riña.

Pelea entre mexicanos y argentinos en Qatar. Simio no mata simio.



(Qué bien que pinta Dios)pic.twitter.com/fIZonIZphx — Milton Friedom5 ✈️ (@MiltonFriedom5) November 24, 2022

Cuatro mexicanos recibieron asistencia de SRE

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en Qatar 2022, informó sobre cuatro casos de mexicanos que requirieron asistencia brindada tras finalizar el partido de México contra Polonia el pasado 22 de noviembre.

Vanessa Calva Ruiz, directora general de protección consular de la SRE señaló que los casos fueron de índole menor y fueron resueltos satisfactoriamente. Además, se sabe que hubo gente detenida por ingerir alcohol en exceso, la cual fue detectada a la salida del estadio.

En redes sociales se han reportado diversos incidentes por parte de la afición mexicana en el Mundial de Qatar 2022. Uno de los más sonados fue el caso del mexicano que intentó introducir bebidas alcohólicas al estadio por medio de una cantimplora en forma de binoculares.

|Twitter @EmmanuelReyesC

Ante esto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, se pronunció contra el hombre que intentó saltar las restricciones del país árabe y mencionó que "no presenta a México".

Partido México contra Argentina en Qatar 2022

El partido que se disputará entre México y Argentina en el Mundial de Qatar 2022 será el próximo sábado 26 de noviembre en punto de las 13:00 horas tiempo centro de México.

El partido entre México y Argentina es uno de los más esperados; ante esto, se prevé que la seguridad aumente para evitar otra pelea.

