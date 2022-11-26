¿Qué necesita México para pasar a octavos en Qatar 2022?

Tras una dolorosa derrota de México ante Argentina en la segunda jornada del Mundial de Qatar 2022, la selección nacional tiene un panorama complicado para pasar a la fase de octavos de final. Aquí te explicamos qué necesita el Tri para seguir en el torneo.

Argentina necesitaba los tres puntos para permanecer en la contienda mundialista, una derrota o un empate los hubieran dejado fuera. Mientras que México, con un empate aseguraba su pase, pero perder lo complicó todo.

En el segundo tiempo del encuentro, Messi abrió el marcador dándole a los argentinos esperanza para continuar en Qatar 2022. Enzo Fernández cerró el triunfo con el segundo gol, y con ello también le complicaron a México el pase a octavos de final.

¿Qué necesita México para pasar a octavos de final?

México se encuentra en el grupo C, junto con Arabia Saudita que acumula 3 puntos, con un triunfo y una derrota.

|Reuters

Polonia lleva 4 puntos, con un empate y un triunfo; Argentina acumula 3 puntos, con una derrota y un triunfo. Mientras que México solo lleva 1 punto con un empate y una derrota.

Con esta puntuación, México se ubica al final de la tabla de su grupo, por lo que su pase a octavos de final en Qatar 2022 dependerá de su último partido contra Arabia Saudita, el próximo miércoles 30 de noviembre.

La escuadra Gerardo Martino está obligada a ganarle a Arabia Saudita para seguir con vida en el Mundial de Qatar 2022. Además, el triunfo tiene que ser por goleada de 3 tantos o más, ya que por diferencia de goles, México puede quedar fuera.

El encuentro entre Polonia y Argentina también será clave para el pase de México. La escuadra que gane aumentaría a seis puntos; si la albiceleste pierde se queda con 3, al igual que Arabia Saudita, así que ambas escuadras quedarían fuera.

Pero si pierde Polonia, tendría 4 puntos, al igual que México, así que el pase se definirá por diferencia de goles.

