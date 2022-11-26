¿Qué necesita México para pasar a octavos en Qatar 2022?
Tras la derrota de México con Argentina, el “Tri” tiene un panorama complejo para pasar a octavos de final, esto es lo que necesita para seguir en Qatar 2022
Tras una dolorosa derrota de México ante Argentina en la segunda jornada del Mundial de Qatar 2022, la selección nacional tiene un panorama complicado para pasar a la fase de octavos de final. Aquí te explicamos qué necesita el Tri para seguir en el torneo.
Argentina necesitaba los tres puntos para permanecer en la contienda mundialista, una derrota o un empate los hubieran dejado fuera. Mientras que México, con un empate aseguraba su pase, pero perder lo complicó todo.
En el segundo tiempo del encuentro, Messi abrió el marcador dándole a los argentinos esperanza para continuar en Qatar 2022. Enzo Fernández cerró el triunfo con el segundo gol, y con ello también le complicaron a México el pase a octavos de final.
¿Qué necesita México para pasar a octavos de final?
México se encuentra en el grupo C, junto con Arabia Saudita que acumula 3 puntos, con un triunfo y una derrota.
Polonia lleva 4 puntos, con un empate y un triunfo; Argentina acumula 3 puntos, con una derrota y un triunfo. Mientras que México solo lleva 1 punto con un empate y una derrota.
Con esta puntuación, México se ubica al final de la tabla de su grupo, por lo que su pase a octavos de final en Qatar 2022 dependerá de su último partido contra Arabia Saudita, el próximo miércoles 30 de noviembre.
La escuadra Gerardo Martino está obligada a ganarle a Arabia Saudita para seguir con vida en el Mundial de Qatar 2022. Además, el triunfo tiene que ser por goleada de 3 tantos o más, ya que por diferencia de goles, México puede quedar fuera.
El encuentro entre Polonia y Argentina también será clave para el pase de México. La escuadra que gane aumentaría a seis puntos; si la albiceleste pierde se queda con 3, al igual que Arabia Saudita, así que ambas escuadras quedarían fuera.
Pero si pierde Polonia, tendría 4 puntos, al igual que México, así que el pase se definirá por diferencia de goles.