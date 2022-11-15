El canciller Ebrard representa a México en la Cumbre G20 en Indonesia

En representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard participó este lunes en el primer día de actividades de la Cumbre de Líderes del G20, que se lleva a cabo en Bali, Indonesia.

La Cancillería informó que en la primera sesión de trabajo, denominada “Seguridad alimentaria y energética”, el secretario Marcelo Ebrard denunció que la guerra en Ucrania ha impactado la seguridad alimentaria y energética de países en desarrollo y provocado alzas de precios a nivel internacional.

Por ello, Ebrard urgió a los líderes de Rusia y Ucrania, así como al Grupo de los Veinte a promover de inmediato un diálogo que permita el cese de las hostilidades.

“México participará en todo esfuerzo que lleve a ese resultado y llamamos a nuestros colegas de la Federación Rusa y de Ucrania, a nombre de todo el mundo y de nuestro país, para que de inmediato puedan iniciar pláticas que conduzcan a la paz”, dijo.

Ante el G20, Ebrard pide que se incrementen la producción de energías limpias

En materia de seguridad energética, Ebrard recordó el anuncio realizado la semana pasada por México, en el marco de la COP27, para incrementar las metas nacionales de reducción de emisiones de 22% hasta un 40% en 2030, duplicando la capacidad doméstica de producción de energías limpias en solo ocho años.

El titular de Relaciones Exteriores llamó a los miembros del G20, agrupación que aglutina a las mayores economías mundiales, a redoblar sus esfuerzos con miras a la movilización de recursos financieros a los países en desarrollo, por al menos 100 mil millones de dólares anuales hasta 2025 para combatir el cambio climático y garantizar la seguridad energética.

“Sé que eso podría implicar reformas al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, diversas fórmulas, al Fondo Monetario Internacional, pero, otra vez, los medios que debemos poner para el muy alto fin de garantizar la seguridad energética global parecieran estar a nuestro alcance y no veríamos ninguna razón para no hacerlo”, expuso.

Finalmente el canciller Ebrard se pronunció a favor de incluir permanentemente en la Cumbre del G20 a la Unión Africana y a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).